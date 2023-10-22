БроукБойз — Титан: прогноз на матч 22.10.2023, Медиалига

Медийная футбольная лига развивается бурными темпами. Подошел к концу четвертый сезон МФЛ, командам осталось сыграть матч за третье место и финал. Теперь уже точно можно сказать, что сезон стал одним из самых интересных и непредсказуемых по результату. Разве кто-то мог предположить до его начала, что сразу несколько фаворитов и старожилов лиги не смогут выйти даже в полуфинал. Сейчас приходится слышать голоса сторонников и противников Медиалиги. Первые говорят о популяризации футбола и выражают уверенность, что в ближайшее время любительские коллективы смогут стать популярнее профессиональных.

Вторые рассуждают о том, что все это в большей степени шоу и мало общего имеет с футболом. Ведь в Медиалиле вводят свои правила: будиталити, красные мячи, оранжевые карточки, репортажи и интервью из раздевалки. Консерваторам сложно к этому привыкнуть, а тут, глядишь, и уже ведется репортаж из раздевалки сборной страны по окончанию ее матча с командой Камеруна. Что касается нововведений, то в жизни часто так бывало, что эксперименты в любой сфере потом становились обыденностью.

В финале четвертого сезона «БроукБойз» сыграют с «Титаном». На групповом этапе эти команды уже играли друг с другом. Основное время матча завершилось вничью, а в послематчевых пенальти сильнее оказались «Броуки». В итоге они вышли в четвертьфинал напрямую, а «Титану» пришлось играть дополнительный стыковой поединок. Финальный поединок состоится на Волгоград Арене, начало в 19:00 по московскому времени. Кстати, стоимость билетов всего 80 рублей.

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БроукБойз

После выхода в полуфинал команды Василия Уткина «Эгриси» некоторые стали говорить, что из темной лошадки они превращаются в грозу фаворитов и после победы в четвертьфинале над 2DROTS та же участь может постичь и «БроукБойз». Но предупрежден, значит вооружен. Матч 1/2 финала проходил в Калининграде. Фаворит не стал откладывать дело в долгий ящик и уже на третьей минуте Mazur (илья Мазуров) открыл счет. «Броуки» продолжали давить, моменты у ворот «Эгриси» возникали с регулярным постоянством, но увеличить свое преимущество команда не смогла.

Более того, незадолго до конца второго тайма был удален игрок «Эгриси» Евгений Егорашев, причем оба предупреждения он получил за четыре минуты. Казалось бы, теперь можно спокойно довести матч до победы, но соперник в очередной раз проявил характер, нашел в себе силы на одну атаку и заработал в ней пенальти. В итоге 1 : 1 и над «БроукБойз» нависла тень 2DROTS и их судьбы в четвертьфинале. Однако на этот раз в серии пенальти футболистам «Эгриси» не повезло. Точнее, во время решающего удара мяч полетел выше перекладины.

Все же надо сказать, что по совокупности всех выступлений в Медиалиге, а «БроукБойз» ее старожил, команда заслужила свой первый финал. Три сезона подряд она останавливалась на стадии четвертьфинала, и это стало уже определенным проклятием для «Броуков». Понятно, что сейчас у игроков будет огромное волнение, но не менее огромная мотивация. К тому же «Титан» стал соперником принципиальным. Перед вами результаты последних матчей с участием «БроукБойз».

Медиалига. 15.10.2023, «БроукБойз» — «Эгриси» — 1 : 1 (пен. 3 : 2)

— «Эгриси» — 1 : 1 (пен. : 2) Медиалига. 07.10.2023, «БроукБойз» — «Народная команда» — 1 : 0

— «Народная команда» — : 0 Медиалига. 01.10.2023, «БроукБойз» — «Титан» — 1 : 1 (пен. 2 : 1)

— «Титан» — 1 : 1 (пен. : 1) Медиалига. 24.09.2023, «БроукБойз» — ФК Starmix — 7 : 2

— ФК Starmix — : 2 Медиалига. 10.09.2023, Fight Nights — «БроукБойз» — 2 : 6

Факты и цифры

«БроукБойз» за четыре сезона в Медийной футбольной лиге трижды выходили в 1/4 финала, но каждый раз проигрывали на этом этапе

Лучший бомбардир команды Илья Мазуров, на его счету 6 забитых мячей, 1 с пенальти

Среди ассистентов лидирует Илья Гилязутдинов, он отдал партнерам по команде 3 результативные передачи

На счету футболистов команды 5 предупреждений и ни у кого более одного

Титан

Команда уже около десяти лет выступает в любительском футболе, а вот в Медиалиге дебютировала только летом 2023 года в третьем сезоне. Дебют можно было назвать удачным — второе место в группе. Но в матче 1/8 финала пришлось встречаться с «Родиной Медиа». «Титан» уступил и по сути дал сил и мотивации своему сопернику, который впоследствии стал чемпионом. Причем «Титан» мог избежать участия в стыках, но первое место команда отдала как раз «БроукБойз», хотя в очном поединке смогла нанести «Броукам» единственное поражение.

Вообще «Титан» заходил в Медийную футбольную лигу будучи победителем Континентальной футбольной лиги и Лиги Чемпионов Москвы 2022 года. Команду хорошо знают в футбольном сообществе, за нее выступали и выступают довольно известные игроки. Поэтому уже в третьем сезоне предполагалось, что «Титан» может дойти до решающих стадий плей-офф. Но в МФЛ просто не приходится никому, даже здесь необходим определенный опыт. Команда его набралась летом, а осенью взялась покорять вершины Медиалиги с новыми силами.

На этот раз в группе было пять команд, и вновь по жребию пришлось играть с «БроукБойз». Матч проходил в рамках пятого тура, основное время закончилось вничью, а в серии послематчевых пенальти «БроукБойз» оказались точнее. Интересно, что и в первом туре «Титану» пришлось пробивать пенальти в матче против Fight Nights, тогда тоже все закончилось поражением. В итоге с третьего места команда отправилась в 1/8 финала. Тут дважды все в основное время не заканчивалось, но Фортуна повернулась к игрокам «Титана», и в результате они в финале. Последние пять результатов команды перед вами.

Медиалига. 14.10.2023, Fight Nights — «Титан» — 0 : 2

— 0 : Медиалига. 08.10.2023, «Родина Медиа» — «Титан» — 0 : 0 (5 : 6 )

— 0 : 0 (5 : ) Медиалига. 05.10.2023, ФК 10 — «Титан» — 0 : 0 (пен. 3 : 4 )

— 0 : 0 (пен. 3 : ) Медиалига. 01.10.2023, «БроукБойз» — «Титан» — 1 : 1 (пен. 2 : 1)

— «Титан» — 1 : 1 (пен. : 1) Медиалига. 24.09.2023, «Бей Беги» — «Титан» — 0 : 5

Факты и цифры

«Титан» лишь второй сезон выступает в Медийной футбольной лиги, в прошлый раз команда смогла выйти из группы, а теперь дошла до финала

Лучший бомбардир команды Илья Скоропупов, на его счету 5 забитых мячей

Среди ассистентов лидирует Павел Деобальд, на его счету 3 результативные передачи

Среди нарушителей лидирует также Илья Скоропупов, на его счету 3 предупреждения

Прогноз на матч БроукБойз — Титан

«Титан» в этом сезоне будто задался целью взять реванш у всех своих соперников. Проиграли Fight Nights на групповом этапе, не беда, выиграли в плей-офф. Уступили в прошлом сезоне «Родине Медиа», реванш состоялся в четвертьфинале. Ранее в группе было поражение от «БроукБойз», и вот теперь новая встреча уже в финале. Матч точно будет носить упорный характер и, скорее всего, завершится вничью в основное время. Все будет решаться в серии пенальти. Команды абсолютно равны по силе, и все решат нюансы. В каждом из двух предыдущих поединков друг с другом обе команды забивали. На этот раз основное время матча также окажется результативным. Как бы там ни было у Медийной футбольной лиги в воскресенье, 22 октября, появится новый чемпион.

Где смотреть матч БроукБойз — Титан

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