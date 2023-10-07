Где смотреть БроукБойз – Титан, во сколько прямая трансляция матча, Winline Медиалига 22 октября

В воскресенье, 22 октября, сыграют БроукБойз и Титан в финале Winline Медиалиги.

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Игра пройдет на стадионе «Волгоград-Арена» в Волгограде.

Встречу будет в прямом эфире показывать официальный канал Медиалиги в Ютуб.

Во сколько играют БроукБойз – Титан

Начало матча запланировано на 19:00 по московскому времени.

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Прогноз на матч БроукБойз – Титан