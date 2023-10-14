«Порядка четырех тысяч – это хорошо. Не на каждый матч 2Drots в Москве столько приходит». Осипов о посещаемости в полуфинале

Теги Sports.ru стадион Динамо Минск Амкал 2Drots Winline Медиалига Родина Медиа Fight Nights «Жека 2Drots» Евгений Бабенко Николай Осипов ЛФК «Титан» Медиафутбол

Николай Осипов высказался о посещаемости полуфинала Winline Медиалиги в Минске.

– Видели пост Жеки 2Drots о маленькой посещаемости полуфинала? Что скажете?

– То, что зрители сидят на противоположной стороне. И их достаточно много.

– Посещаемостью довольны?

– Мне кажется, что матч команд Fight Nights – «Титан» и численность аудитории порядка четырех тысяч – это хорошо. Не на каждый матч 2Drots в Москве столько приходит.

– Появилась информация, что финал будет в Волгограде. Что не срослось с Питером?

– У нас есть две истории, которые мы начнем реализовывать в Волгограде и продолжим реализовывать в Питере в следующем сезоне. Об этом, я думаю, многие догадаются, увидев происходящее в городе на Волге. Потом это перенесется в город на Неве.

– Суперкубок между победителями двух сезонов МФЛ еще в силе?

– Да, конечно. А что должно этому помешать?

– Вылет «Амкала» и 2Drots на это не влияет? Кто бы ни выиграл – сыграет с «Родиной»?

– Конечно.

– Победитель сезона едет на кубок РПЛ, призер – на кубок ФНЛ?

– Если ни РПЛ, ни ФНЛ не изменят своих планов, то да, – заявил президент Медиалиги в интервью корреспонденту Sports.ru Фирузу Анвари.

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