«Порядка четырех тысяч – это хорошо. Не на каждый матч 2Drots в Москве столько приходит». Осипов о посещаемости в полуфинале
Николай Осипов высказался о посещаемости полуфинала Winline Медиалиги в Минске.
– Видели пост Жеки 2Drots о маленькой посещаемости полуфинала? Что скажете?
– То, что зрители сидят на противоположной стороне. И их достаточно много.
– Посещаемостью довольны?
– Мне кажется, что матч команд Fight Nights – «Титан» и численность аудитории порядка четырех тысяч – это хорошо. Не на каждый матч 2Drots в Москве столько приходит.
– Появилась информация, что финал будет в Волгограде. Что не срослось с Питером?
– У нас есть две истории, которые мы начнем реализовывать в Волгограде и продолжим реализовывать в Питере в следующем сезоне. Об этом, я думаю, многие догадаются, увидев происходящее в городе на Волге. Потом это перенесется в город на Неве.
– Суперкубок между победителями двух сезонов МФЛ еще в силе?
– Да, конечно. А что должно этому помешать?
– Вылет «Амкала» и 2Drots на это не влияет? Кто бы ни выиграл – сыграет с «Родиной»?
– Конечно.
– Победитель сезона едет на кубок РПЛ, призер – на кубок ФНЛ?
– Если ни РПЛ, ни ФНЛ не изменят своих планов, то да, – заявил президент Медиалиги в интервью корреспонденту Sports.ru Фирузу Анвари.
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