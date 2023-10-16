Тренер «Броуков» Звездин: «Сегодня столкнулись по лимитам с вопросом, который нас очень давно не беспокоил»

Игорь Звездин подвел итоги матча с «Эгриси».

– Вели игру, в конце остались в большинстве и пропустили. Уже не в первый раз такое у «Броуков», почему так?

– А бывает и наоборот, когда мы первый тайм играем хуже, а во втором играем лучше. Сложно объяснить, это футбол. Иногда какие-то события влияют на команду. Кто-то устал, кто-то получил травму. Сегодня столкнулись по лимитам с вопросом, который нас очень давно не беспокоил. Что именно повлияло – трудно понять.

– Что произошло с Топтыгой и ?

– Ребята подошли, спросили будут ли они играть, я сказал, что маловероятно, на что они ответили: «Тогда мы не поедем». Собственно, вся ситуация.

– Как тренер вы как их поведение расцениваете?

– Их поведение надо расценивать, когда им было пять [лет] и они в детском саду не слушаются воспитательницу. Сейчас я никак не расцениваю, я факт воспринимаю. Смысл мне как-то оценивать?

– Как будете справляться с лимитом в финале?

– Я надеюсь, будет Аюб, все-таки это медийный футболист. Геннадиевич чуть изменит план подготовки и вместо ночных прогулок по Калининграду и сауны может быть тоже даст хоть какую-нибудь вариативность. Плюс Соснин. Может быть это просто спазм в задней поверхности и он сможет играть. И возможно кто-то из этих двоих игроков, которые не приехали получат от нас, не знаю, просьбу или как это назвать еще. Пообщаемся, чтобы они нам помогли.

– Гиля не выходил во втором тайме, что по нему?

– Он заменился. Сам попросил замену, опасаясь повреждения задней поверхности бедра. У него в принципе такой организм, очень часто он сталкивается с такими болями, – заявил главный тренер «Броуков» в интервью корреспонденту .ru Фирузу Анвари.