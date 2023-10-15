«Где-то вы в первом тайме нас прощали, где-то мы свой дух показали». Главный тренер «Эгриси» Лисицын зашел в раздевалку «Броуков» после поражения

Теги Sports.ru Эгриси Winline Медиалига БроукБойз Илья Лисицын Медиафутбол

Главный тренер «Эгриси» Илья Лисицын зашел в раздевалку «Броуков» после матча.

«Спасибо за игру, мы показали красивый, качественный футбол. Где-то вы в первом тайме нас прощали, где-то мы свой дух показали. Но в целом, мне кажется, очень хорошо смотрелся футбол. Я вас поздравляю с выходом в финал, спасибо вам за игру», – сказал главный тренер «Эгриси».

«БроукБойз» обыграли «Эгриси» в полуфинале Winline Медиалиги в серии буллиталити (1:1, 3:2 – по буллиталити).

В финале «Броуки» сыграют против «Титана». «Эгриси» сыграют в матче за 3-е место с Fight Nights. Оба матча матча пройдут на «Волгоград-Арене».

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий