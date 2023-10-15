«Где-то вы в первом тайме нас прощали, где-то мы свой дух показали». Главный тренер «Эгриси» Лисицын зашел в раздевалку «Броуков» после поражения

Главный тренер «Эгриси» Илья Лисицын зашел в раздевалку «Броуков» после матча.

«Спасибо за игру, мы показали красивый, качественный футбол. Где-то вы в первом тайме нас прощали, где-то мы свой дух показали. Но в целом, мне кажется, очень хорошо смотрелся футбол. Я вас поздравляю с выходом в финал, спасибо вам за игру», – сказал главный тренер «Эгриси».

«БроукБойз» обыграли « » в полуфинале в серии буллиталити (1:1, 3:2 – по буллиталити).

В финале « » сыграют против «Титана». «Эгриси» сыграют в матче за 3-е место с Fight Nights. Оба матча матча пройдут на «Волгоград-Арене».