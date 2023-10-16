Спортивный директор «БроукБойз» Хачатурян: «Эгриси» – герои. Не слушайте слепошарых папуасов, которые пытаются принизить их достижения»

Теги Эгриси Winline Медиалига БроукБойз Артем Хачатурян Медиафутбол

Артем Хачатурян высоко оценил игру футболистов «Эгриси».

«Эгриси – герои. ####### дух, который я очень давно не видел в футболе. И по-футбольному я ни из одной команды, кроме дротов, не хочу к нам больше игроков, чем из «Эгриси». Не слушайте слепошарых папуасов, которые пытаются принизить их достижения. Они абсолютно заслуженно в полуфинале и так же абсолютно заслуженно могли быть в финале.

Но сегодня день «Броуков»! День не меньших героев, талантов, трудяг и бойцов. Всех причастных с выходом в финал! Постараемся красиво завершить сезон», – заявил спортивный директор «Броуков».

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий