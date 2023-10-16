Спортивный директор «БроукБойз» Хачатурян: «Эгриси» – герои. Не слушайте слепошарых папуасов, которые пытаются принизить их достижения»

Артем Хачатурян высоко оценил игру футболистов «Эгриси».

« – герои. ####### дух, который я очень давно не видел в футболе. И по-футбольному я ни из одной команды, кроме дротов, не хочу к нам больше игроков, чем из «Эгриси». Не слушайте слепошарых папуасов, которые пытаются принизить их достижения. Они абсолютно заслуженно в полуфинале и так же абсолютно заслуженно могли быть в финале.

Но сегодня день «Броуков»! День не меньших героев, талантов, трудяг и бойцов. Всех причастных с выходом в финал! Постараемся красиво завершить сезон», – заявил спортивный директор «Броуков».