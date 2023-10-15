«Василия на матче не будет, но мы попробуем как-то компенсировать его отсутствие». Кипер «Эгриси» Чепурин об отсутствии босса клуба на выезде в Калининграде

Теги Василий Уткин Sports.ru Эгриси Winline Медиалига «Чепа» Павел Чепурин Медиафутбол

Павел Чепурин высказался об отсутствии Василия Уткина на выезде в Калининграде.

– Василий Уткин не смог поехать в Калининград. Расскажи, он сказал перед командой напутственное слово – вживую или может по видео? Или он скажет его ближе к матчу?

Вася сейчас активнее прежнего в нашей общей группе в ВК и у себя в телеге – постоянно что-то пишет о нашей поездке, репостит записи нашей телеги. Пытается быть с нами. Я знаю, что он записал какое-то видеообращение к команде, но мы его пока не видели.

– Будет ли Василий все же присутствовать на матче в каком-то качестве? Например, его выведут на большой экран, как было в НБА во время ковида?

– Василия на матче не будет, но мы попробуем как-то компенсировать его отсутствие, – рассказал голкипер «Эгриси» в интервью корреспонденту Sports.ru Денису Смирнову.

Напомним, что «Эгриси» сыграет в полуфинале Winline Медиалиги с «БроукБойз». Матч пройдет в Калининграде, на «Ростех Арене» 15 октября. Начало в 20:00 (мск). Василий Уткин не смог отправиться на выезд из-за проблем с коленом.

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