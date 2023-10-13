Осипов о работе преподавателем в РУДН: «Я открываю зачетку, а из нее деньги сыплются»

Теги деньги Winline Медиалига Николай Осипов Медиафутбол

Николай Осипов рассказал о том, как студент предлагал ему взятку.

«Много иностранцев училось в университете [РУДН]. Наши-то не всегда умеют предлагать, а тут иностранец просто положил бабки.

Это было не централизованно, что было в карманах, то он и понатыкал. Тут 1000, тут 500. Положил в зачетку и говорит: «Николай, держи!»

Я открываю, а там бабки сыплются. Я говорю: «Ты что, прикалываешься?» Я просто никогда не был очень требовательным преподавателем, людей на пересдачу попадало мало.

Коррупционная составляющая просто не имела места быть. Иностранец был неопытный, мне еще 1-2 курс обычно доставался. Он решил пойти по рабочему для него пути», – рассказал президент Winline Медиалиги.

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