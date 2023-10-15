БроукБойз — Эгриси: прогноз на матч 15.10.2023, Медиалига

Многие в нынешнем сезоне смотрят на таблицу в российской Премьер-лиге и потирают руки. Давно не было такой интриги, что чемпион страны «Зенит» занимает третью строчку и отстает от лидера «Краснодара» уже на семь очков. Сложно сказать, случится ли сенсация по ходу сезона, или во второй его половине после зимней паузы все встанет на свои места. Но если вам хочется больше адреналина и неожиданных сенсационных результатов, то не упустите полуфинальные поединки Медийной футбольной лиги и очень жаль, если вы не следили за четвертьфиналами.

До определенного момента в МФЛ все шло по плану, как обычно. Лигу в четвертом сезоне расширили до двадцати команд, в каждой группе играло по пять, соответственно выросло число матчей. По итогам группового этапа никаких сюрпризов не было. Действующий чемпион «Родина Медиа» уверенно заняла первое место в своей группе и вышла в четвертьфинал. Того же добились и двукратные чемпионы МФЛ 2DROTS, Одна из сильнейших команд Медиалиги «Амкал» тоже довольно легко вышла в плей-офф, все это касается и «БроукБойз», которые были первыми в группе С.

Предполагалось, что все эти четыре команды составят полуфинальные пары. Ну, или в крайнем случае, мы станем свидетелями одной сенсации. Но получилось все в точности наоборот. Только «БроукБойз» подтвердили статус одного из фаворитов, а вот все остальные команды вылетели в 1/4 финала. В полуфинале оказался и аутсайдер прошлого сезона «Эгриси» Василия Уткина. Теперь эти команды будут бороться за выход в финал в Калининграде на стадионе Ростех Арена, начало матча в 20:00 по московскому времени.

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БроукБойз

Картина в полуфинальных поединках получается очень интересная. «БроукБойз» встречается с «Эгриси», а днем ранее «Титан» сыграет за выход в финал с Fight Nights. Ни одна из четырех команд включая «Броуков» ни разу не играла в полуфинале Медиалиги. Более того, за исключением «Эгриси», три других полуфиналиста играли на групповом этапе в квинтете С. Получается, что эта группа стала сильнейшей, но впереди решающие поединки.

«БроукБойз» были созданы в 2022 году по инициативе блогера Артема Райзена Кузьмина и журналиста Дмитрия Егорова. Ранее оба были причастны к «Амкалу». «Броукам» на первых порах нужны были свои болельщики и, команда позиционировала себя в качестве очень агрессивной. Споры с судьями и потасовки были неотъемлемой частью матчей. Так они себя позиционировали. Уже в первом сезоне Медиалиги «БроукБойз» смогли выйти в четвертьфинал, где лишь в серии пенальти проиграли «На Спорте». Второй осенний сезон выдался менее удачным, команда не смогла преодолеть групповой этап. В третьем «Броуки» занимают первое место в группе, кстати, там им тоже попался «Титан», но в плей-офф выходят на заведомого фаворита «Амкал». В итоге вновь поражение со счетом 1 : 3.

Лишь сейчас команда смогла снять проклятие четвертьфиналов, хотя в матче с «Народной командой» все висело на волоске до последних минут матча. Перед игроками уже стоял призрак пенальти, которые ранее погубили 2DROTS, но Алишер Рахимов из пределов штрафной площади смог пробить вратаря «Народной команды» и вывести «БроукБойз» в полуфинал, впервые в истории коллектива. Перед вами результаты последних матчей с участием «Броуков».

Медиалига. 07.09.2023, «БроукБойз» — «Народная команда» — 1 : 0

— «Народная команда» — : 0 Медиалига. 01.10.2023, «БроукБойз» — «Титан» — 1 : 1 (пен. 2 : 1)

— «Титан» — 1 : 1 (пен. : 1) Медиалига. 24.09.2023, «БроукБойз» — ФК Starmix — 7 : 2

— ФК Starmix — : 2 Медиалига. 10.09.2023, Fight Nights — «БроукБойз» — 2 : 6

— 2 : Медиалига. 03.09.2023, «Бей Беги» — «БроукБойз» — 0 : 1

Факты и цифры

«БроукБойз» за четыре сезона в Медийной футбольной лиге трижды выходили в 1/4 финала, но каждый раз проигрывали на этом этапе

Лучший бомбардир команды Илья Мазуров, на его счету 5 забитых мячей, 1 с пенальти

Среди ассистентов лидирует Илья Гилязутдинов, он отдал партнерам по команде 3 результативные передачи

На счету футболистов команды всего 3 желтые карточки

Эгриси

Вообще, команды «Эгриси» могло и не быть, если бы популярный спортивный журналист Василий Уткин не увлекся Медиафутболом. Страсть эта захватила его настолько, что он решил из своих собственных средств финансировать любительский коллектив. Понятно, что дело это непростое и накладное, тем более хочется отдачи в данном случае в виде результата. С результатами у «Эгриси» было все не очень. Стартовала команда во втором сезоне МФЛ год назад и не смогла выйти в плей-офф. Летом 2023 года в третьем сезоне все оказалось еще хуже. «Эгриси» заняли в своей группе последнее место и вообще ни на что не претендовали.

На этот раз коллектив попал в группу А вместе с чемпионом «Родиной Медиа». Президент этой команды Текила и вовсе заявил, что «Эгриси» не место в Медиалиге. Интересно, что он сказал после четвертьфиналов, когда «Родина Медиа» ушла в отпуск, а те, которым не место продолжают сражаться за трофей. Василий Уткин считает, что его коллективу повезло с календарем. Поскольку в этом сезоне в группах по пять команд, тот одна точно пропускает один из туров. «Эгриси» пропускали первый и имели дополнительную неделю на подготовку.

Еще более важная составляющая успеха смена тренера. Команду возглавил Илья Лисицын, смог объединить игроков общей идеей, и они заиграли иначе. В итоге после поражения от «Родины Медиа» последовало четыре победы подряд, в том числе одна в 1/8 финала над казахстанским «Уральцем Медиа». Но впереди были 2DROTS, и там вряд ли многие поставили бы на «Эгриси». Однако состоялась сенсация. Справедливости ради надо сказать, что 2DROTS имели огромное количество возможностей забить победный мяч, но не воспользовались ими, а в серии пенальти «Эгриси» оказались удачливее.

Медиалига. 01.10.2023, 2DROTS — «Эгриси» — 0 : 0 (пен. 3 : 4 )

— 0 : 0 (пен. 3 : ) Медиалига. 04.10.2023, «Эгриси» — ФК «Уралец Медиа» — 1 : 0

— ФК «Уралец Медиа» — : 0 Медиалига. 30.09.2023, «Народная Команда» — «Эгриси» — 1 : 5

— 1 : Медиалига. 23.09.2023, «Эгриси» — MFC Kickstown — 3 : 1

— MFC Kickstown — : 1 Медиалига. 16.09.2023, «Козлы» — «Эгриси» — 0 : 3

Факты и цифры

Лучшим достижением «Эгриси» в Медийной футбольной лиги до сих пор было 6 место в группе во втором сезоне

Лучший бомбардир команды Евгений Григорьев, на его счету 4 забитых мяча, 2 с пенальти

Среди ассистентов лидирует Деннис Акио, на его счету 3 результативные передачи

На счету футболистов «Эгриси» 6 предупреждений, причем все их получили разные игроки

Прогноз на матч БроукБойз — Эгриси

После поединков 1/4 финала очень сложно давать какой-либо прогноз. Уже понятно, что чемпионом Медиалиги станет новая команда. Фавориты второго полуфинала «БроукБойз», но это совершенно ничего не означает. Учитывая характер футболистов «Эгриси» и их самоотдачу, то шансы скорее 50 на 50, ну или 60 на 40 в пользу «Броуков». Неизвестно, как скажется на состоянии игроков обеих команд перелет в Калининград. В любом случае есть ощущение, что будущий чемпион кто-то из этой пары. Если им станет «Эгриси», то это будет красивым сюжетом как в кино. Беспросветный аутсайдер прошлого сезона становится первым. Но, кажется, что лимит сенсаций исчерпан, и «БроукБойз» должны побеждать.

Где смотреть матч БроукБойз — Эгриси

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