Где смотреть БроукБойз – Эгриси, во сколько прямая трансляция матча, Winline Медиалига 15 октября

В воскресенье, 15 октября, сыграют БроукБойз и Эгриси в полуфинале Winline Медиалиги.

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Игра пройдет на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде.

Встречу будет в прямом эфире показывать официальный канал Медиалиги в Ютуб.

Во сколько играют БроукБойз – Эгриси

Начало матча запланировано на 20:00 по московскому времени.

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Прогноз на матч БроукБойз – Эгриси