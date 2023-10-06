Где смотреть БроукБойз – Эгриси, во сколько прямая трансляция матча, Winline Медиалига 15 октября
В воскресенье, 15 октября, сыграют БроукБойз и Эгриси в полуфинале Winline Медиалиги.
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- Игра пройдет на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде.
- Встречу будет в прямом эфире показывать официальный канал Медиалиги в Ютуб.
Во сколько играют БроукБойз – Эгриси
- Начало матча запланировано на 20:00 по московскому времени.
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