«Уткин связался с директором и договорился, чтобы меня отпустили». Форвард «Родины» Соломаха сыграет в полуфинале Медилиги за «Эгриси»

Теги Первая лига Sports.ru Эгриси Родина Москва Winline Медиалига Валерий Соломаха Вторая лига А Медиафутбол

Валерий Соломаха подтвердил, что сыграет в за «Эгриси» в полуфинале Winline Медиалиги.

– Как такое возможно, что во время сезона в Первой лиге, ты сыграешь в Медиалиге?

– Во-первых, у меня в этот день выходной. А во-вторых, Василий [Уткин] связался с директором «Родины» и договорился, чтобы меня отпустили.

– Если бы «Родина Медиа» еще играла в турнире, твое участие было бы возможно?

– Я не завишу от «Родина Медиа», – рассказал форвард «Родины» в интервью корреспонденту Sports.ru Илье Ковалеву.

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2 комментария

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garryking
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Ильдар Исмагилов
Ответ garryking
Тогда хотя бы в/за
В
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