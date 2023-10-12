«Уткин связался с директором и договорился, чтобы меня отпустили». Форвард «Родины» Соломаха сыграет в полуфинале Медилиги за «Эгриси»
Валерий Соломаха подтвердил, что сыграет в за «Эгриси» в полуфинале Winline Медиалиги.
– Как такое возможно, что во время сезона в Первой лиге, ты сыграешь в Медиалиге?
– Во-первых, у меня в этот день выходной. А во-вторых, Василий [Уткин] связался с директором «Родины» и договорился, чтобы меня отпустили.
– Если бы «Родина Медиа» еще играла в турнире, твое участие было бы возможно?
– Я не завишу от «Родина Медиа», – рассказал форвард «Родины» в интервью корреспонденту Sports.ru Илье Ковалеву.
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