«Уткин связался с директором и договорился, чтобы меня отпустили». Форвард «Родины» Соломаха сыграет в полуфинале Медилиги за «Эгриси»

Валерий Соломаха подтвердил, что сыграет в за «Эгриси» в полуфинале Winline Медиалиги.

– Как такое возможно, что во время сезона в лиге, ты сыграешь в ?

– Во-первых, у меня в этот день выходной. А во-вторых, Василий [Уткин] связался с директором «Родины» и договорился, чтобы меня отпустили.

– Если бы «Родина Медиа» еще играла в турнире, твое участие было бы возможно?

– Я не завишу от «Родина Медиа», – рассказал форвард «Родины» в интервью корреспонденту .ru Илье Ковалеву.