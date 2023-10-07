Главный тренер «Эгриси» Лисицын: «Поменялась ментальность у людей. Мы поверили в себя!»

Главный тренер «Эгриси» Илья Лисицин дал комментарий после победы над 2Drots.

– Как готовились к одной из самых сильных команд Медиалиги?

– У нас не было времени на подготовку. Мы за неделю, считай, провели 3 матча в МФЛ. Было очень тяжело. Ребята, спасибо им большое, приходили на тренировки. Мы некоторые моменты проработали, мы мало моментов дали создать и всю борьбу выиграли, поэтому мы сейчас здесь. Плюс мы отрабатывали, буллиталити после каждой тренировки практически.

– В прошлом сезоне «Эгриси» набрал меньше очков в сезоне, но сейчас вы проходите полуфинал, выбивая «дротов» из турнира. Как ты это сделал?

– Поменялась ментальность у людей. Мы поверили в себя. Череда побед у нас. Это первая победа в буллиталити. У нас серия из четырех чистых побед. Сейчас пятая. Поэтому это результат общей работы. Но в большей степени я поздравляю ребят, они это заслужили.

– Это психология?

– Да, да, да. Я считаю, да. Они мастеровитые. Я до турнира говорил, у нас один, один из самых лучших центров полузащиты всего МФЛ. И мы это показали. Я вас люблю, «Эгриси».

– Как ты думаешь, после такого сезона могут другие команды заинтересоваться вашими лидерами и раздергать их?

– Я думаю ребятам это неинтересно будет, – рассказал главный тренер « » в интервью корреспонденту .ru Степану Кашинцеву.

«Эгриси» выбил 2Drots, обыграв их в серии буллиталити (4:3) в четвертьфинале .