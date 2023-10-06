Маврин о подколах Кутуза: «Зачем по-злому? Это же медиафутбол, нужно подкалывать друг друга»

Василий Маврин рассказал о подколах в адрес Кутуза.

«Титан» Маврина обыграл ФК «10» Кутуза в стыковом матче за выход в четвертьфинал Winline Медиалиги (0:0, 4:2 Б).

Представители «Титана» перед игрой подшучивали над Кутузом и зарядили на поле «Кутузов – пес!»

– Подколы в сторону Кутуза были приятельскими? Или было желание его уколоть?

– Зачем по-злому? Это же медиафутбол, нужно подкалывать друг друга, морально поддавливать как-то, но ни в коем случае… Я ведь и Вульфа поддушил…

– Как думаешь, почему они не подогревали этот матч с вами?

– У них были двойные ставки на этот матч. На МКС они вылетели на этой же стадии. Было гораздо больше материальных вложений, больше физических сил затрачено. Им хотелось закончить год на мажорной ноте, но мы были самым неприятным соперником для них.

– Ты будешь каждый раз так праздновать после пенальти или буллитов?

– Могу, конечно. Вульф тоже меня закосплеил. Я же по-доброму. Хотя изначально это было провокацией, как в матче с «Броуками», – сказал хавбек «Титана».