«Сахалинцу» нужно перестраивать команду, это провал, при всем уважении к «Народной». Буду болеть за 2Drots». Брейн – о поражении в стыках

Сергей Брейн прокомментировал ранний вылет «Сахалинца» в плей-офф Медиалиги.

Команда Михаила Литвина проиграла « » в стыковом матче Winline МФЛ за выход в 1/4 финала (2:2, 2:4 Б).

«Может, в следующем году вообще из группы не выйдем. Нужно многое менять, перестраивать команду, подбирать других футболистов. Это большой урок для нас, что так играть нельзя.

Конечно, это провал. 1/8 финала, поражение от «Народной Команды», при всем уважении… Никто не думал, что « » вылетит так рано, но на данном этапе 1/8 финала – это наш уровень. Мы будем в следующем сезоне. Будет много изменений.

«Народную Команду» с победой, посмотрим, кто будет сильнейшим в этом сезоне, буду болеть за 2Drots», – сказал руководитель «Сахалинца».