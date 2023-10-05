Гена Миллер: «Если Медиалиге нужен «Чисто Питер», нас нужно уговаривать для участия»

Гена Миллер поставил условие по участию «Чисто Питер» в новом сезоне Winline МФЛ.

Петербургская команда дебютировала в четвертом сезоне Медиалиги и дошла до стадии уайлд-кард, где уступила Fight Nights (1:1, 0:2 Б).

После игры тренер «ЧП» Сергей Лапочкин заявил о намерении добиться переигровки матча из-за судейских ошибок.

«Если лиге нужна такая команда, как «Чисто Питер», то на следующий сезон нас уже нужно будет уговаривать принять участие.

А на месте руководства нашего коллектива я бы еще подумал: а стоит ли вообще принимать участие в таких «крысиных бегах».

Спасибо болельщикам и подписчикам «ЧП» за поддержку. Мы старались», – написал игрок «Чисто Питер».