«Мудак – не суперсильное оскорбление. Фразу вырвали из контекста, но уходить перед игрой с ФК «10» было неправильно». Балакирев о ситуации с Форзой

Илья Балакирев объяснил, почему назвал Форзяра мудаком.

Артемий Форзарезор, выступавший в 4-м сезоне Winline Медиалиги за «Чисто Питер» на правах аренды, признался, что остался недоволен малым количеством игрового времени.

Руководитель «ЧП» Балакирев позже ответил Форзе, назвав того мудаком.

– Ты говорил, что Форзяр поступил как мудак. Твое мнение изменилось?

– Я бы хотел, чтобы люди не вырывали из контекста эту фразу. Я дал достаточно развернутый ответ. Первое, что я сказал, – здесь нет 100% правильной позиции, и я свои ошибки признавал в этом трансфере. Фраза, которая была вырвана, – может быть, мне не стоило так говорить, но я это чувствовал как игрок.

Я говорю то, что я чувствую. Я не хочу говорить в медиа того, чего нет у меня на душе, поэтому я на эмоциях это сказал. Потому что действительно это для меня было длительное переживание. Мы с ним поговорили, и в целом все нормально. Для меня это не суперсильное оскорбление, и я объяснил, почему я так считаю: уходить перед матчем с ФК «10» было неправильно. Вот и все.

– Не кажется, что его приглашение было ошибкой?

– Получилось так, как получилось. Все, что у нас получилось в этом сезоне, по итогу нам в плюс. Поэтому я не скажу, что это ошибка. Это опыт. Могло быть точно продуктивнее. Скорее всего, ошибкой было то, что я дал ему те обещания, которые мы не смогли выполнить. И он ожидал другого. Касательно игрового времени, касательно каких-то переговоров. В какой-то момент нужно было изначально посмотреть, договориться о том, что да, ты будешь играть какое-то количество времени.

И, наверное, самое главное, что я ему сказал, а он этого не понял, что ни один игрок в этой команде не может быть важнее команды. И если мы проигрываем, то будут играть сильнейшие. Поэтому, наверное, это для нас опыт. И для Форзы, думаю, тоже, – сказал руководитель «Чисто Питер».