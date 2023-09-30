Голкипер «Амкала» Федос о Fan ID в медиафутболе: «Это просто невозможно. Какой Fan ID? Не вижу в нем никакого смысла»

Федор Маслов против введения в медиафутболе системы Fan ID.

– В рамках МКС произошел инцидент с монтажером « » Черным и одним из президентов «БроукБойз» Райзеном, в результате которого дело дошло до рукоприкладства. На отборах МФЛ игрок команды «Наше Дело» ударил по лицу лежачего соперника. Как предотвращать или избегать таких вещей?

– Пока не было единого решения. На последнем столе (рубрика на канале «Это футбол, брат» – Sports.ru) потратили целый час на обсуждение этих тем. Пришли к выводу, что все происходящее в зоне ответственности Медиалиги должна решать лига, , Дмитрий Кортава и Юрий Апанасенко (арбитр Медиалиги – Sports.ru). Дисквалификации, отстранения и все такое. Начать нужно с этого, наверное. Посмотреть, что получится. Если это не повлияет – садиться и думать дальше.

– Случай с Романом Широковым и арбитром на был первым таким инцидентом.

– Тут две вещи. Изначально все произошло в рамках соревнования, а дальше это был выбор самого Никиты Данте – подать в суд на Широкова. Просто одно должно регламентироваться по инициативе лиги, а другое – по желанию участников.

– Ты сам описываешь себя неконфликтным игроком. Неужели ни разу не возникало желания во время какой-то потасовки дать волю эмоциям?

– Было, конечно. Думаешь, я никогда не хотел втащить никому? Другое дело, сдерживаешь ты себя или нет.

– Как ты относишься к системе Fan ID?

– Отрицательно.

– говорил, что возможное введение Fan ID больше ударит по медийному футболу, чем по профессиональному. Нет такого опасения?

– Я не знаю, что должно случиться, чтобы Fan ID ввели в медийном футболе. Это просто невозможно. Не будет тогда никакого медиафутбола. У нас и так две с половиной команды собирают болельщиков на трибунах, максимум три. Какой Fan ID? Естественно, и в медиафутболе я тоже не вижу в нем никакого смысла, – сказал голкипер «Амкала».