Комик Бандерас предложил Радимову и Кузнецову сыграть в концовке матча «Чисто Питер» – 2D

Теги Владислав Радимов Петровский Дмитрий Кузнецов 2Drots Winline Медиалига Чисто Питер «Бандерас» Антон Иванов Медиафутбол

Бандерас предложил Кузнецову и Радимову выйти на поле в концовке матча Медиалиги.

«Было бы прекрасно, если бы на 88-й минуте, а точнее на 49-й по чистому времени, вышли бы Кузнецов и Радимов. Битва поколений», – сказал форвард «ЧП».

Кузнецов закончил игровую карьеру в 2002 году, Радимов – в 2008-м.

Кузнецов начал тренерскую карьеру в 2003 году, Радимов – в 2011-м.

Дмитрий Кузнецов возглавил 2Drots в 2021 году, а Радимов стал главным тренером «Чисто Питер» совсем недавно – перед стартом четвертого сезона Winline Медиалиги.

2Drots встретятся с «ЧП» 23 сентября в рамках 4-го тура МФЛ-4. Игра пройдет в Санкт-Петербурге на стадионе «Петровский». Начало матча – 18:00 (мск).

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2 комментария

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А. Мостовой
Тот момент когда коламбиа пикчерз представила
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Hong Kil
У Бандераса есть комик?
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