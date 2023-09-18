Fight Nights готовы провести бойцовский турнир среди медиафутболистов

Теги Sports.ru AMC Fight Nights Winline Медиалига Fight Nights Медиафутбол

Fight Nights готов провести турнир между конфликтующими медиафутболистами.

Об этом сообщил спортивный директор ФК Fight Nights Дмитрий Шишков.

– Стало много конфликтов в Медиалиге вне футбольных полей. Как вообще к этому относитесь?

– Сложно сказать. На поле – это больше спортивные какие-то моменты. Вне поля, конечно, ничего хорошего нет. В аэропорту, с Литвиным, вот эти все моменты не приветствуются. Я не был на том месте, я не знаю точную ситуацию, которая там была.

С одних слов так сказали, с других слов – так. Поэтому не знаю, да, конечно, рукоприкладство, в принципе, не очень хорошо, когда Сибскана с Литвиным ссорятся (сообщается, что между капитанами «Амкала» и «Сахалинца» случилась потасовка в отеле Беларуси.

Есть клетка у нас в Fight Nights – без проблем. Мы устроим бой, мы готовы сделать весь турнир, набрать игроков, футболистов из медийного футбола. Кому что-то есть, что-то разъяснить между собой – без проблем, клетка Fight Nights в ноябре или в начале 2024 года, мы готовы, – рассказал Шишков в интервью корреспонденту Sports.ru Фирузу Анвари.

Ранее Fight Nights подписали контракт на бой между президентом «БроукБойз» Райзеном и отправили контракт на подписание капитану «Амкала» Сибскане. Бой должен состояться в марте 2024-го.

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