Fight Nights готовы провести бойцовский турнир среди медиафутболистов

Fight Nights готов провести турнир между конфликтующими медиафутболистами.

Об этом сообщил спортивный директор ФК Fight Nights Дмитрий Шишков.

– Стало много конфликтов в вне футбольных полей. Как вообще к этому относитесь?

– Сложно сказать. На поле – это больше спортивные какие-то моменты. Вне поля, конечно, ничего хорошего нет. В аэропорту, с Литвиным, вот эти все моменты не приветствуются. Я не был на том месте, я не знаю точную ситуацию, которая там была.

С одних слов так сказали, с других слов – так. Поэтому не знаю, да, конечно, рукоприкладство, в принципе, не очень хорошо, когда Сибскана с Литвиным ссорятся (сообщается, что между капитанами «Амкала» и «Сахалинца» случилась потасовка в отеле Беларуси.

Есть клетка у нас в Fight Nights – без проблем. Мы устроим бой, мы готовы сделать весь турнир, набрать игроков, футболистов из медийного футбола. Кому что-то есть, что-то разъяснить между собой – без проблем, клетка Fight Nights в ноябре или в начале 2024 года, мы готовы, – рассказал Шишков в интервью корреспонденту .ru Фирузу Анвари.

Ранее Fight Nights подписали контракт на бой между президентом «БроукБойз» Райзеном и отправили контракт на подписание капитану «Амкала» Сибскане. Бой должен состояться в марте 2024-го.