Пока только «Родина Медиа» вышла в плей-офф, «Амкал» еще не гарантировал себе первое место в группе
В настоящий момент только «Родина Медиа» обеспечила себе выход в плей-офф.
«РМ» – первый четвертьфиналист. «Эгриси» еще может догнать по очкам действующего чемпиона, но в любом случае уступит по личным встречам.
Вчера чемпион Медиалиги разгромила KicksTown (3:0), закрепив лидерство в группе A. У «РМ» 9 очков с разницей 12:0 после трех туров МФЛ-4.
«Амкал» пока не гарантировал себе первое место, но может уже сегодня.
«Уралец» теоретически может догнать по очкам и опередить по личным встречам команду Германа, но для этого нужно сегодня побеждать «Матч ТВ» в основное время.
«Матч ТВ» тоже может догнать «Амкал» по очкам, но в любом случае уже не опередит в таблице, потому что уступает по личным встречам.
Напомним, команды, которые занимают 1-е место в группе, напрямую выходят в четвертьфинал турнира.
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