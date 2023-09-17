Пока только «Родина Медиа» вышла в плей-офф, «Амкал» еще не гарантировал себе первое место в группе

Теги Амкал Winline Медиалига Родина Медиа Матч ТВ Уралец Медиафутбол

В настоящий момент только «Родина Медиа» обеспечила себе выход в плей-офф.

«РМ» – первый четвертьфиналист. «Эгриси» еще может догнать по очкам действующего чемпиона, но в любом случае уступит по личным встречам.

Вчера чемпион Медиалиги разгромила KicksTown (3:0), закрепив лидерство в группе A. У «РМ» 9 очков с разницей 12:0 после трех туров МФЛ-4.

«Амкал» пока не гарантировал себе первое место, но может уже сегодня.

«Уралец» теоретически может догнать по очкам и опередить по личным встречам команду Германа, но для этого нужно сегодня побеждать «Матч ТВ» в основное время.

«Матч ТВ» тоже может догнать «Амкал» по очкам, но в любом случае уже не опередит в таблице, потому что уступает по личным встречам.

Напомним, команды, которые занимают 1-е место в группе, напрямую выходят в четвертьфинал турнира.

«Амкал» победил «Сахалинец» в Беларуси, 2Drots и «Дружина» сыграют в Кирове. Расписание 3-го тура Медиалиги

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий