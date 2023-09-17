«Уралец» и «Матч ТВ» играют в матче 3-го тура Winline Медиалиги. Идет 1-й тайм
«Уралец» встречается с ФК «Матч ТВ» в матче 3-го тура Winline Медиалиги.
Воскресенье, 17 сентября
«Уралец» – ФК «Матч ТВ» – 0:0 (идет первый тайм)
«Уралец» (стартовый состав): Брановец, Прокопенко, Скорых, Эльхан, Густаво, Миронов, Фатихов, Мелекинья, Панаойт, Пепиньо, Орлов.
ФК «Матч ТВ» (стартовый состав): Арби, Дарков, Моисеенков, Хатаженков, Василенко, Шеренков, Польщиков, Горбанец, Элазян, Овечкин, Григорян.
Встреча проходит в Москве на стадионе «Москвич».
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