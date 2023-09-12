2Drots узнают соперника по Кубку России 15 сентября. Жеребьевка 4-го раунда начнется в 12:00

15 сентября состоится жеребьевка 4-го раунда Пути Регионов Фонбет Кубка России.

Жеребьевку проведут экс-футболисты сборной России – Евгений Алдонин и Дмитрий Булыкин.

Начало жеребьевки – в 12:00 (мск).

На этом этапе в борьбу вступают клубы Первой лиги. Они сыграют с 2Drots и другими командами, которые дошли до стадии 1/32 финала.

Ранее 2Drots в Кубке России обыграли «Сахалин», «Муром» и «Динамо» Киров.