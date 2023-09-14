«Про «Амкал» знали и в LA, и в Apple. Тим Кук знает про «Амкал». Охваты были больше, чем у «Челси». Сотрудник Beats о коллабе с клубом

Александр Александров из Beats рассказал о сотрудничестве с «Амкалом».

– Почему Beats дали добро на кастом с «Амкалом»?

– Цифры. «Амкал» всегда было легко продать. Надо было доказать, что такие наушники легко подарить. Доказать это можно цифрами, охватами, просмотрами.

«Амкал» на тот момент, наверное, был одним из самых легких [проектов], кого можно было продать внутри Beats. Чтобы ты понимал, охваты «Амкала» больше, чем у «Челси», условно говоря.

Про «Амкал» знали уже и в LA, и в Apple. Тогда это уже все презентовалось им. Утверждение заняло какое-то время, но такого, что с ними не хотели сотрудничать, не было.

Я знаю, что Тим Кук знает про «Амкал». Мы ему презентовали лучшие проекты из Beats, и «Амкал» был среди них. По-моему, это как раз был custom-проект. И да, он в курсе, – рассказал сотрудник департамента маркетинга Beats, работавший в компании в 2019-м.

Кастомные наушники от Beats получили все игроки «Амкала».