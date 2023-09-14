«Про «Амкал» знали и в LA, и в Apple. Тим Кук знает про «Амкал». Охваты были больше, чем у «Челси». Сотрудник Beats о коллабе с клубом

Теги Амкал Apple Winline Медиалига Медиафутбол

Александр Александров из Beats рассказал о сотрудничестве с «Амкалом».

– Почему Beats дали добро на кастом с «Амкалом»?

– Цифры. «Амкал» всегда было легко продать. Надо было доказать, что такие наушники легко подарить. Доказать это можно цифрами, охватами, просмотрами.

«Амкал» на тот момент, наверное, был одним из самых легких [проектов], кого можно было продать внутри Beats. Чтобы ты понимал, охваты «Амкала» больше, чем у «Челси», условно говоря.

Про «Амкал» знали уже и в LA, и в Apple. Тогда это уже все презентовалось им. Утверждение заняло какое-то время, но такого, что с ними не хотели сотрудничать, не было.

Я знаю, что Тим Кук знает про «Амкал». Мы ему презентовали лучшие проекты из Beats, и «Амкал» был среди них. По-моему, это как раз был custom-проект. И да, он в курсе, – рассказал сотрудник департамента маркетинга Beats, работавший в компании в 2019-м.

Кастомные наушники от Beats получили все игроки «Амкала».

10 комментариев

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Сергей Пацаваца
Говорят Стив Джобс ,создавая айфон, вдохновлялся амкалом
+19
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JENNINGS
А Тим Кук в курсе, что он знает про этот кал?
+8
-1
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БляхаджинсКарпина
на западе все знают и только и говорят про Амкал. Суперлига делалась с расчетом на Амкал, Месси перед подписанием Майами ждал звонка из Амкала, Илон Маск по ночам плачет что не он придумал Амкал
+5
-1
+4
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Gustav Forsberg
Ответ JENNINGS
А Тим Кук в курсе, что он знает про этот кал?
Тим Кук знает толк в сортах г-на :)
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gukmamop
ещё Стив Джобс с детства был за Амкал, об этом в курилках Эппл говорят
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Подкат Пенальтьевич
Ам что?
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Алексей Ненахов
Ответ Сергей Пацаваца
Говорят Стив Джобс ,создавая айфон, вдохновлялся амкалом
Бери выше , когда бог создавал мир , то делал по образу Амкала
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velvetdust2008
Ответ БляхаджинсКарпина
на западе все знают и только и говорят про Амкал. Суперлига делалась с расчетом на Амкал, Месси перед подписанием Майами ждал звонка из Амкала, Илон Маск по ночам плачет что не он придумал Амкал
Жерар Пике придумал испанскую медиалигу, вдохновляясь Амкалом
0
0
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