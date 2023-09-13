Герман: «Вторая форма «Амкала» должна была появиться в FIFA. Но мы не успели ее запустить»

Теги Electronic Arts Амкал Герман Эль Класико EA Sports FIFA 20 Winline Медиалига Медиафутбол

Герман рассказал, что второй комплект формы «Амкала» мог появиться в FIFA.

В марте 2020-го форма «Амкала» появилась в FIFA 20 в режиме Ultimate Team.

«Безумно обидно, что в 2022 году мы не успели ее запустить. Я уже знал месяц, когда ее запустят, должны были в июне добавить. Она уже была в электронном виде согласована.

Какая форма была бы в FIFA? Черно-красная от adidas, где пятнами сделано, тигровая такая. Последняя от adidas. Это должна была быть наша вторая форма в FIFA в режиме Ultimate Team», – сообщил основатель «Амкала». 

Фото: группа во «Вконтакте» German El Clássico | ФК «АМКАЛ»

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