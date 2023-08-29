Гендиректор «Зенита» Медведев – в заявке «Чисто Питер» на Медиалигу

Теги Зенит Александр Медведев Winline Медиалига Чисто Питер Медиафутбол

Александр Медведев внесен в заявку «Чисто Питер» на сезон Winline Медиалиги.

Вместо имени и фамилии в заявке указаны только инициалы «А. М.».

Генеральному директору «Зенита» 68 лет. Если он выйдет на поле, произойдет обновление возрастного рекорда лиги.

Текущий рекорд принадлежит Сергею Микулику, который сыграл за «Эгриси» во втором сезоне Медиалиги в возрасте 61 года.

«Чисто Питер» – медиафутбольная команда «Зенита». В ее составе также выступают Анатолий Тимощук, Александр Анюков, Максим Канунников, а тренирует Владислав Радимов.

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13 комментариев

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Nick Crosier
Чисто под призовые. Хотя Медведев дядька нормальный,во всем старается разбираться,интересуется новым. Может свои минуты и заслужит
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Клирик
На знаю как он в футбол играет, но в теннис гоняет будь здоров, так что подготовка у него есть.
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okkervil
Ответ Ковид 07.10.52
Работать этому типу некогда, то теннис, то футбол...нахватал должностей. деньги капают. делать ничего не надо...вот что прописка в одном городе делает...
Ну ты хоть молчи, за умного не сойдёшь, так хоть дураком не назовут. Эти люди умеют работать так , как тебе и не снилось.
Желчью только не захлебнись.
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Кокич
Анекдот из 90-х:
Новые русские любят отдыхать в Швейцарии чисто потому, что там чисто.
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Геодез
и швец и жнец и на дуде игрец
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Block Head
Ответ Ковид 07.10.52
Работать этому типу некогда, то теннис, то футбол...нахватал должностей. деньги капают. делать ничего не надо...вот что прописка в одном городе делает...
Какую же ерунду вы несете...
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okkervil
Ответ Гусеконь
вся команда будет на него играть, чтобы порадовать шефа
Чьего шефа?
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poolshh
Ответ Гусеконь
вся команда будет на него играть, чтобы порадовать шефа
Так мож он на воротах)
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