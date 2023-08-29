Гендиректор «Зенита» Медведев – в заявке «Чисто Питер» на Медиалигу

Александр Медведев внесен в заявку «Чисто Питер» на сезон Winline Медиалиги.

Вместо имени и фамилии в заявке указаны только инициалы «А. М.».

Генеральному директору «Зенита» 68 лет. Если он выйдет на поле, произойдет обновление возрастного рекорда лиги.

Текущий рекорд принадлежит Сергею Микулику, который сыграл за «Эгриси» во втором сезоне в возрасте 61 года.

« » – медиафутбольная команда «Зенита». В ее составе также выступают Анатолий Тимощук, Александр Анюков, Максим Канунников, а тренирует Владислав Радимов.