«Так получилось, дебют – есть дебют. Мне приятно». Моссаковский о выходе на замену за «Матч ТВ» при счете 0:6

Теги Sports.ru Михаил Моссаковский Winline Медиалига Матч ТВ Медиафутбол

Михаил Моссаковский высказался о дебюте в новом сезоне Winline Медиалиги.

«Конечно, было бы гораздо приятнее, если бы это произошло по-другому. Счет, мягко говоря, не лучше для нас. И, конечно, эмоции были бы другие.

Тут всегда вилка. Меня выпускают либо когда мы крупно выигрываем, либо когда крупно проигрывают. То есть практически игра в орла и решку. Сейчас решка выпала.

Было приятнее выйти при счете 3:0, но это вряд ли в игре с «Амкалом». Так получилось, дебют – есть дебют. Мне приятно.

Товарищеские матчи были, тренировки были, но их было меньше, чем у «Амкала». Это было видно по второму тайму, ребята действительно готовы физически лучше. Я думаю, что вот как раз разница в физической готовности, в тренированности, она сказалась в том числе на стандартах.

То есть, когда ты задыхаешься на поле, тебе не хватает вот этих сантиметров, этих метров, которые ты чуть-чуть не добегаешь, и случаются вот такие эпизоды, когда ребята из «Амкала» били, будучи абсолютно не прикрытыми», – рассказал форвард ФК «Матч ТВ» в интервью корреспонденту Sports.ru Кристине Бакулиной.

«Матч ТВ» разгромно проиграл «Амкалу» в Нижнем Новгороде – 0:6.

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1 комментарий

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Фут.Боль
Даже дуб забивает команде матч тв.
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