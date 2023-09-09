Главный тренер ФК «Матч ТВ» Генич: «Тем составом, которым сегодня выйдем на эту игру, мы еще не играли»

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Константин Генич рассказал, что ФК «Матч ТВ» ничем не занимался в межсезонье.

«Чем команда занималась межсезонье? Ничем. Команду собирали. Мы даже не тренировались толком. Провели несколько товарищеских матчей, но тем составом, которым сегодня выйдем на эту игру, мы еще не играли. Поэтому сегодня у нас проверка боем.

«Амкал» у нас увел за немалую сумму Мишу Долгушина, поэтому мы должны были эту позицию закрыть. Основной акцент сделали именно на приобретение ребят и приглашение ребят фланговых.

Плюс к нам пришел еще один нападающий хороший – Андрей Овечкин. Я думаю, что в медиафутболе он хорошо известен. К нам пришел молодой парень Тема Игнатов – он может стать открытием в медиафутболе.

У нас ушел вратарь Кирилл Кашеутов в «Бей Беги», нам нужно было усилить позицию второго вратаря на подмену Арби, поэтому мы пригласили Дима Еремеева, он у нас в команде», – рассказал главный тренер ФК «Матч ТВ» в интервью корреспонденту Sports.ru Кристине Бакулиной.

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