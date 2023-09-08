Райзен: «Никогда игрок не будет выше президента. Если ты начинаешь борщить – ты отлетаешь»

Теги Виталий Дьяков Георгий Тигиев Winline Медиалига БроукБойз «Райзен» Артем Кузьмин Медиафутбол

Райзен рассказал об разладе в команде после поражения от «Оренбурга».

В марте 2023 года «БроукБойз» проиграли «Оренбургу» (0:9). После этого ряд ключевых игроков покинул команду прямо перед стартом третьего сезона Winline Медиалиги.

«Разлады, которые произошли после матча с «Оренбургом» – это недопустимое дерьмо. Никогда игрок не будет выше нас.

Когда ты начинаешь борщить и думать, что ты можешь выбирать – ты отлетаешь. Было неуважение. Сейчас у нас совсем другой коллектив.

Я всем благодарен. Но Дьяк про меня говорил капитальную неправду. Я относился к Тиге как к брату. Мне было печально, что Тига ушел с одной информацией. Я не говорил, что он слабый футболист.

То, что тогда вкидывалось – это трагедия. Люди говорили, что 70% бюджета клуба мы пилим. Я готов сесть на детектор лжи и поставить бабки, которые у меня есть. Мы посмотрим, как это работает», – сказал президент «БроукБойз».

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