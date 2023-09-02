В Медиалиге впервые одновременно на поле играли 12 футболистов одной команды

Впервые в WInline Медиалиге одновременно сыграли 12 футболистов одной команды.

По правилам нового сезона, команда, которая выиграла челлендж, может выпустить на 3 минуты дополнительного футболиста.

Выпустить можно не только полевого, но и второго вратаря.

В матче 1-го тура четвертого сезона Медиалиги «Титан» воспользовался правом и выпустил нападающего Федора Дворникова. Результативных действий в этом время не произошло.

Погребняк и Жирков, 12-й игрок на поле и легионеры из сборной Ливии – да, это новый сезон Winline Медиалиги

