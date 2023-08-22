Босс «Броуков» Егоров о Крапе: «Готовы взять его в аренду»
«БроукБойз» готовы взять хавбека 2Drots Крапа в аренду.
Об этом заявил президент клуба Дмитрий Егоров.
«Готовы взять его в аренду. Заселить в хату с тренером по ОФП и диетологом рядом с полем в Одинцове.
Ежедневно следить за его питанием, формой, исключать выходы в свет и выезды в Москву, заниматься его обучением, расширением кругозора и подбором его библиотеки.
В общем, готовы устроить ему полный детокс и восстановление, бонусом утренние прогулки по лесу с Райзеном. Затраты на нас. Доплачивать не надо.
Это шанс для Крапа посмотреть на нового себя. Но я уверен, что ему это, как и Володе не нужно, как и его руководителям», – написал президент «БроукБойз».
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