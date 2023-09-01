Тренер 2Drots Кузнецов о загулах футболистов: «Я разрешаю гулянки, только когда время есть»

Дмитрий Кузнецов рассказал, как относится к загулам футболистов.

«Я разрешаю гулянки, только когда время есть. После игры, когда четыре выходных. Делайте, что хотите – это ваше свободное время.

Но когда идет тренировочный процесс, и ты приходишь, мягко говоря, не в самом лучшем состоянии, я могу нагрузку дать. Чтобы потом неповадно было

Сейчас ребята понимают, когда можно, когда нет. Но не все.

Ну я же вижу, кто как приходит и кто как работает. Все видно: даешь упражнение, где нужно бежать, а человек не бежит, еле идет. Сразу все ясно», – рассказал главный тренер 2Drots.