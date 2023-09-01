Тренер 2Drots Кузнецов о борьбе с матом: «Иногда без него плохо – не получается»

Дмитрий Кузнецов рассказал о борьбе с матом в 2Drots.

«Обязательно нужно бороться. Я говорю, что нельзя ругаться, но сам ругаюсь. Я всегда говорю, что мат – это для связки слов. Чтобы продолжить предложение. Иногда без мата плохо – не получается.

Первые тренировки: главный матерщинник – Илюха Хул. Николаич (ассистент главного тренера 2Drots – Sports.ru) придумал наказание – 10 отжиманий. Илюха полтренировки отжимался.

Сейчас он молодец – перестроился. Да, он мало тренируется с нами, но матом практически не ругается», – рассказал главный тренер 2Drots.