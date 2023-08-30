«Сейчас нет команд в зоне риска». Президент Медиалиги Осипов о составе МФЛ-4
Николай Осипов рассказал, измененится ли состав четвертого сезона Winline МФЛ.
«Сейчас нет команд в зоне риска. Все уже в сезоне, исходя из жеребьевки.
Вчера на челлендже Лиги уже все были в полном составе.
Дидар флексит, он звезда комьюнити, умеет за нужные ниточки аудиторию подергать», – рассказал президент Winline Медиалиги в беседе с корреспондентом Sports.ru Степаном Кашинцевым.
Ранее говорилось, что команды, которые не прошли стыки, могут попасть в сезон и занять место клубов, у которых есть проблемы.
Вчера президент SD Family Дидар Сыдыкбек написал, что они еще могут оказался в МФЛ-4.
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