«Сейчас нет команд в зоне риска». Президент Медиалиги Осипов о составе МФЛ-4

Теги Дидар Сыдыкбек Winline Медиалига SD Family Николай Осипов Медиафутбол

Николай Осипов рассказал, измененится ли состав четвертого сезона Winline МФЛ.

«Сейчас нет команд в зоне риска. Все уже в сезоне, исходя из жеребьевки.

Вчера на челлендже Лиги уже все были в полном составе.

Дидар флексит, он звезда комьюнити, умеет за нужные ниточки аудиторию подергать», – рассказал президент Winline Медиалиги в беседе с корреспондентом Sports.ru Степаном Кашинцевым.

Ранее говорилось, что команды, которые не прошли стыки, могут попасть в сезон и занять место клубов, у которых есть проблемы.

Вчера президент SD Family Дидар Сыдыкбек написал, что они еще могут оказался в МФЛ-4.

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