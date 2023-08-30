«Сейчас нет команд в зоне риска». Президент Медиалиги Осипов о составе МФЛ-4

Николай Осипов рассказал, измененится ли состав четвертого сезона Winline МФЛ.

«Сейчас нет команд в зоне риска. Все уже в сезоне, исходя из жеребьевки.

Вчера на челлендже Лиги уже все были в полном составе.

Дидар флексит, он звезда комьюнити, умеет за нужные ниточки аудиторию подергать», – рассказал президент Winline Медиалиги в беседе с корреспондентом Sports.ru Степаном Кашинцевым.

Ранее говорилось, что команды, которые не прошли стыки, могут попасть в сезон и занять место клубов, у которых есть проблемы.

Вчера президент SD Family Дидар Сыдыкбек написал, что они еще могут оказался в МФЛ-4.