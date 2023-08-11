Дидар Сыдыкбек: «Считаю неуважением приглашать SD Family в стыки за участие в Медиалиге»

Дидар Сыдыкбек заявил, что прекращает все связи с Winline Медиалигой.

«Искренне желаю удачи Медиалиге. Благодарю за то, что дали возможность, но отныне все связи с лигой прекращаю!

Считаю неуважением приглашать нас в стыки», – написал президент SD Family.

SD Family принимали участие в первом и втором сезоне Winline Медиалиги, однако не попали в третий сезон.

В стыковых матчах за право участвовать в МФЛ-4 сыграют: Nikifilini, «Чисто Питер», «Наше Дело», Kickstown, D Media, Starmix и еще 2 претендента, названия которых станут известны позднее.

Сезон начнется со стыковых матчей 19 августа.