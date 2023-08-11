Дидар Сыдыкбек: «Считаю неуважением приглашать SD Family в стыки за участие в Медиалиге»

Теги Дидар Сыдыкбек Наше Дело Winline Медиалига Starmix SD Family Чисто Питер Медиафутбол

Дидар Сыдыкбек заявил, что прекращает все связи с Winline Медиалигой.

«Искренне желаю удачи Медиалиге. Благодарю за то, что дали возможность, но отныне все связи с лигой прекращаю!

Считаю неуважением приглашать нас в стыки», – написал президент SD Family.

SD Family принимали участие в первом и втором сезоне Winline Медиалиги, однако не попали в третий сезон.

В стыковых матчах за право участвовать в МФЛ-4 сыграют: Nikifilini, «Чисто Питер», «Наше Дело», Kickstown, D Media, Starmix и еще 2 претендента, названия которых станут известны позднее.

Сезон начнется со стыковых матчей 19 августа.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий