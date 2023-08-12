«Если Дидар захочет, мы ждем». Президент МФЛ Осипов о SD Family в лиге

Теги Дидар Сыдыкбек Winline Медиалига SD Family Николай Осипов Медиафутбол

Николай Осипов не видит смысла реагировать на слова Дидара о приглашении в стыки.

«Не вижу смысла отвечать на слова Дидара. Это мнение Дидара. Он имеет право говорить все, что ему хочется. Не хотят, не надо.

После этого мы не связывались. С нашей стороны это не значит, что Медиалига для SD Family закрыта. Я никогда не сжигаю мосты ни с кем. Если Дидар захочет, мы ждем. Я не вижу никаких проблем», – рассказал президент Winline Медиалиги в интервью корреспонденту Sports.ru Михаилу Грибанову.

Ранее руководитель SD Family заявил, что приглашение SD Family в стыковые матчи за право участия в Медиалиге – это неуважение.

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