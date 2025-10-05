СКА встретится с Lotus Music в матче на вылет Кубка Лиги
СКА сыграет с Lotus Music в дивизионе претендентов WINLINE Кубке Медиалиги.
Проигравшая команда покинет турнир, победитель сыграет с проигравшим в паре 2Drots – «СиндЕкат».
Кубок Медиалиги
5 октября, воскресенье
Дивизион претендентов
СКА – Lotus Music. Начало – в 19:00
Матч пройдет в Москве на стадионе «Москвич».
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Никита Внучков
Источник: Медиафутбол на Спортсе’’
