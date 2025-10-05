Арс: «Я больше верю, что если мы выиграем, то тогда Миша скажет: «Все, мне больше неинтересно». Думаю, пока мы не выиграем кубок, команда будет жить»

Арсен Айрапетян поделился эмоциями после победы над «Амкалом» в Кубке Лиги.

– Ты говорил, что никогда не будешь бить буллиты, а сейчас пошел.

– Мы в чистую проиграли две последние серии буллиталити. Я, как старичок команды, подумал, что надо брать ответственность на себя.

– Что испытал во время буллитов?

– На самом деле я нормальный. Просто в предыдущие разы ##### [ерунду] творил и баловался, так сказать. И не получалось. Сейчас решил спокойной подойти, сделать то, что умею и все получилось.

– Как команда отреагировала на слова Германа о возможном закрытии Lit Energy?

– Посмеялись в раздевалке. Никаких таких слухов вообще не было. Я больше верю, что если мы выиграем [турнир], то тогда Миша скажет: «Все, мне больше неинтересно». Думаю, пока мы не выиграем, команда будет жить.

– Вы выбили действующих чемпионов. Что скажешь по ним?

– Первый тайм был за нами, во втором – они поддавили. Очень равная игра была. Хороший соперник, крепкий.

– Такой Lit Energy готов бороться за чемпионство?

– Любой Lit Energy готов. Мы за год не проиграли ни одну игру в основное время, только по буллиталити.

– Первая победа над «Амкалом». Какие эмоции?

– Мы очень рады. Миша очень рад, даже баню нам организует.

– Что могло произойти в случае поражения?

– Всякое могло случиться. Всех могли выкинуть, все поменять. Или, наоборот, сказать, что продолжим тем же составом играть, – сказал хавбек Lit Energy в интервью корреспонденту Спортса’’ Фирузу Анвари.

Lit Energy выбил «Амкал» из WINLINE Кубка Медиалиги (0:0, 8:7 Б).

«Амкал» c Медведевым в старте вылетел из Кубка Медиалиги – уже в 1/4!