  • Спортс
  • Медиафутбол
  • Новости
  • Арс: «Я больше верю, что если мы выиграем, то тогда Миша скажет: «Все, мне больше неинтересно». Думаю, пока мы не выиграем кубок, команда будет жить»
0

Арс: «Я больше верю, что если мы выиграем, то тогда Миша скажет: «Все, мне больше неинтересно». Думаю, пока мы не выиграем кубок, команда будет жить»

Арсен Айрапетян поделился эмоциями после победы над «Амкалом» в Кубке Лиги.

– Ты говорил, что никогда не будешь бить буллиты, а сейчас пошел. 

– Мы в чистую проиграли две последние серии буллиталити. Я, как старичок команды, подумал, что надо брать ответственность на себя.

– Что испытал во время буллитов?

– На самом деле я нормальный. Просто в предыдущие разы ##### [ерунду] творил и баловался, так сказать. И не получалось. Сейчас решил спокойной подойти, сделать то, что умею и все получилось.

– Как команда отреагировала на слова Германа о возможном закрытии Lit Energy?

– Посмеялись в раздевалке. Никаких таких слухов вообще не было. Я больше верю, что если мы выиграем [турнир], то тогда Миша скажет: «Все, мне больше неинтересно». Думаю, пока мы не выиграем, команда будет жить.

– Вы выбили действующих чемпионов. Что скажешь по ним?

– Первый тайм был за нами, во втором – они поддавили. Очень равная игра была. Хороший соперник, крепкий.

– Такой Lit Energy готов бороться за чемпионство?

– Любой Lit Energy готов. Мы за год не проиграли ни одну игру в основное время, только по буллиталити.

– Первая победа над «Амкалом». Какие эмоции?

– Мы очень рады. Миша очень рад, даже баню нам организует.

– Что могло произойти в случае поражения?

– Всякое могло случиться. Всех могли выкинуть, все поменять. Или, наоборот, сказать, что продолжим тем же составом играть, – сказал хавбек Lit Energy в интервью корреспонденту Спортса’’ Фирузу Анвари.

Lit Energy выбил «Амкал» из WINLINE Кубка Медиалиги (0:0, 8:7 Б).  

«Амкал» c Медведевым в старте вылетел из Кубка Медиалиги – уже в 1/4!

Опубликовал: Никита Внучков
Источник: Медиафутбол на Спортсе’’
logoАмкал
logoWinline Кубок Медиалиги
logoLit Energy
logoWinline Медиалига
logo«Ars» Арсен Айрапетян
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости Медиафутбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Амкал» c Медведевым в старте вылетел из Кубка Медиалиги – уже в 1/4!
245 минут назад
Герман: «Слова про закрытие Lit Energy – способ поддавить соперника. Никакого негатива»
вчера, 19:53
Станос – Герману: «Не говори оп, пока не гоп! Братан, до свидания, отдыхайте, до следующего сезона!»
вчера, 19:40
«Амкал» вылетел с Кубка Медиалиги, уступив Lit Energy, и впервые при Панове не сыграет в финале турнира МФЛ
вчера, 18:55
Главные новости
СКА встретится с Lotus Music в матче на вылет Кубка Лиги
сегодня, 08:56
2Drots сыграет с «СиндЕкатом» в ответном полуфинале Кубка Лиги. В первом матче 2D победил – 1:0
сегодня, 08:46
2Drots сыграет с «СиндЕкатом» на «Москвиче», СКА – против Lotus Music. Расписание Кубка Лиги
сегодня, 08:35
Lugang Team Гуфа сыграет с командой NILETTO, БК «10» – против команды Мозгова в Media Basket
сегодня, 08:33
Sky Club рэпера Macan обыграл GOATS x ALLSTARS, T-Squad победил Blatosphera и Sayonara Boys Club в Media Basket
1вчера, 20:02
Герман: «Слова про закрытие Lit Energy – способ поддавить соперника. Никакого негатива»
вчера, 19:53
Станос – Герману: «Не говори оп, пока не гоп! Братан, до свидания, отдыхайте, до следующего сезона!»
вчера, 19:40
«Амкал» вылетел с Кубка Медиалиги, уступив Lit Energy, и впервые при Панове не сыграет в финале турнира МФЛ
вчера, 18:55
«Зачем «Амкал» Медведева выпускает? Это попытка какой-то контракт подписать?» Егоров о перформансе медийного клуба
3вчера, 17:07
70-летний Медведев вышел в старте «Амкала» в матче Кубка Медиалиги. Его команда вылетит, если проиграет Lit Energy
6вчера, 16:19Видео
Ко всем новостям
Последние новости
Николай Осипов: «Победитель Суперкубка Медиалиги может сыграть с участником основного этапа Лиги чемпионов»
52 октября, 13:11
70-летний Медведев может сыграть за «Амкал» в Медиалиге против команды блогера Литвина
42 октября, 09:40
Яковлев о возвращении грязного времени в Медиалиге: «Не хочется возвращаться в проффутбол. У нас есть своя ниша»
21 октября, 19:54
Дмитрий Егоров: «Для меня важнее стать проффклубом и участвовать в РПЛ, чем быть медиакомандой и получать просмотры»
329 сентября, 19:28
Смолов – в заявке «БроукБойз» на Кубок Медиалиги
228 сентября, 16:54
Семин о медиакомандах в FONBET Кубке России: «У них есть шанс выиграть Кубок. Зачем их убирать»
327 сентября, 12:58
Экс-форвард «Рубина» Деспотович близок к переходу в 2Drots из Медиалиги
427 сентября, 12:11
Семин про слова Егорова о лимите на плохой футбол: «Хороший футбол, если разыгрывают от вратаря? Даже «Ман Сити» так не играет. Нужно искать проблемы у себя»
627 сентября, 10:13
Экс-хавбек «Урала» Бикфалви в заявке «СиндЕката» на Кубок Медиалиги
126 сентября, 19:31
«Взлетели, через 20 минут в мотор попала шаровая молния. Помню только удар и черный дым». Кузнецов дважды мог разбиться на самолете
426 сентября, 18:01