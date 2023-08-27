Лидер «Народной Команды» Мак: «Предлагаю в стартовых составах подписывать букву М, чтобы понимать, кто медийный на поле»

Лидер «Народной Команды» Владислав Мак предложил нововведение в Winline Медиалиге.

«FC Ars или KicksTown – это наши будущие соперники. Я смотрел составы команд. Знаю Ладо, Муллина и Лелюхина. Остальных нет.

Я хочу обратиться к руководству лиги: Диме Кортаве и Николаю Осипову с предложением. Давайте будем в стартовых составах команд подписывать букву М, чтобы мы понимали, кто у нас медийный на поле.

Так мы погуглим и поймем кто это, может и вопросы отпадут. А сейчас мы открываем составы и вообще не понимаем, кто медийный, а кто – нет. Это неинтересно», – рассказал Мак в интервью корреспонденту Sports.ru Илье Ковалеву.

Победитель пары FC Ars – KicksTown сыграет в группе A с «Родиной Медиа», «Козлами», « » и «Эгриси» в МФЛ-4.