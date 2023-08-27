Лидер «Народной Команды» Мак: «Предлагаю в стартовых составах подписывать букву М, чтобы понимать, кто медийный на поле»

Теги Дмитрий Кортава Егор Лелюхин Winline Медиалига Николай Осипов «Ладо» Владимир Шулая Дмитрий Муллин Народная Команда FC Ars KicksTown Медиафутбол

Лидер «Народной Команды» Владислав Мак предложил нововведение в Winline Медиалиге.

«FC Ars или KicksTown – это наши будущие соперники. Я смотрел составы команд. Знаю Ладо, Муллина и Лелюхина. Остальных нет.

Я хочу обратиться к руководству лиги: Диме Кортаве и Николаю Осипову с предложением. Давайте будем в стартовых составах команд подписывать букву М, чтобы мы понимали, кто у нас медийный на поле.

Так мы погуглим и поймем кто это, может и вопросы отпадут. А сейчас мы открываем составы и вообще не понимаем, кто медийный, а кто – нет. Это неинтересно», – рассказал Мак в интервью корреспонденту Sports.ru Илье Ковалеву.

Победитель пары FC Ars – KicksTown сыграет в группе A с «Родиной Медиа», «Козлами», «Народной Командой» и «Эгриси» в МФЛ-4.

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1 комментарий

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Oleg Olegov
Предлагаю такие новости помечать огромными буквами Х и Г, чтобы издалека понимать что это новость о медиафутболе.
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