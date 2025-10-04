Герман: «Слова про закрытие Lit Energy – способ поддавить соперника. Никакого негатива»
Герман объяснил свои высказывания о закрытии Lit Energy.
Перед матчем плей-офф дивизиона претендентов WINLINE Кубка Медиалиги президент «Амкала» говорил, что до него доходили слухи о возможном закрытии LE в случае поражения и раннего вылета.
В итоге Lit Energy выбил «Амкал» из Кубка Лиги, одержав победу в серии буллиталити (0:0, 8:7 Б).
«Мы со Станосом и не ругались, если честно. Все нормально.
Высказывания про закрытие Lit Energy – способ поддавить соперника, это игра, все в рамках, никакого негатива.
Хороший матч, «литам» спасибо за игру и удачи в дальнейшем. В серии мы раза три могли выиграть, не говоря уже о том, что в игре не забили.
Сегодня не наш день, такое бывает в спорте», – заявил Герман.
Опубликовал: Александр Митрофанов
Источник: Медиафутбол на Спортсе’‘
