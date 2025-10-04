0

Герман: «Слова про закрытие Lit Energy – способ поддавить соперника. Никакого негатива»

Герман объяснил свои высказывания о закрытии Lit Energy.

Перед матчем плей-офф дивизиона претендентов WINLINE Кубка Медиалиги президент «Амкала» говорил, что до него доходили слухи о возможном закрытии LE в случае поражения и раннего вылета.

В итоге Lit Energy выбил «Амкал» из Кубка Лиги, одержав победу в серии буллиталити (0:0, 8:7 Б).

«Мы со Станосом и не ругались, если честно. Все нормально. 

Высказывания про закрытие Lit Energy – способ поддавить соперника, это игра, все в рамках, никакого негатива.

Хороший матч, «литам» спасибо за игру и удачи в дальнейшем. В серии мы раза три могли выиграть, не говоря уже о том, что в игре не забили.

Сегодня не наш день, такое бывает в спорте», – заявил Герман.

Опубликовал: Александр Митрофанов
Источник: Медиафутбол на Спортсе’‘
logoАмкал
logo«STANOS» Стас Малиев
logoWinline Кубок Медиалиги
logoГерман Эль Класико
logoLit Energy
logoWinline Медиалига
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости Медиафутбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Станос – Герману: «Не говори оп, пока не гоп! Братан, до свидания, отдыхайте, до следующего сезона!»
сегодня, 19:40
«Амкал» вылетел с Кубка Медиалиги, уступив Lit Energy, и впервые при Панове не сыграет в финале турнира МФЛ
сегодня, 18:55
«Зачем «Амкал» Медведева выпускает? Это попытка какой-то контракт подписать?» Егоров о перформансе медийного клуба
3сегодня, 17:07
«Это просто ######. Эти слухи, кроме «Амкала», где-то ходят?» Станос о словах Германа про закрытие Lit Energy
12 октября, 17:10
Герман Эль Класико: «Ходят слухи, что если Lit Energy снова не дойдет до финальных стадий, у Литвина не будет интереса поддерживать команду»
2 октября, 16:17
Главные новости
2Drots сыграют с «СиндЕкатом» на «Москвиче», Lit Energy выбил «Амкал». Расписание Кубка Лиги
сегодня, 20:00
Станос – Герману: «Не говори оп, пока не гоп! Братан, до свидания, отдыхайте, до следующего сезона!»
сегодня, 19:40
«Амкал» вылетел с Кубка Медиалиги, уступив Lit Energy, и впервые при Панове не сыграет в финале турнира МФЛ
сегодня, 18:55
«Зачем «Амкал» Медведева выпускает? Это попытка какой-то контракт подписать?» Егоров о перформансе медийного клуба
3сегодня, 17:07
70-летний Медведев вышел в старте «Амкала» в матче Кубка Медиалиги. Его команда вылетит, если проиграет Lit Energy
6сегодня, 16:19Видео
«БроукБойз» уступили ФК «10» в ответном матче Элитного дивизиона Кубка Медиалиги
сегодня, 13:24
Киря получил травму в матче Кубка Медиалиги. У защитника «БроукБойз» подозрение на перелом ключицы
сегодня, 12:24Фото
Егоров о сборной Узбекистана: «Позорное решение по назначению Каннаваро. Убрать Кападзе, который вывел сборную на ЧМ в США. И ради кого?»
10сегодня, 09:06
Тренер «Фанкома» о техническом поражении в Кубке: «Человек вышел на 15 минут при счете в нашу пользу. Разве он что‑то решил?»
8вчера, 16:35
«Федчук обманул клуб». Григорьянц о техническом поражении «Фанкома» в Кубке
3вчера, 15:20
Ко всем новостям
Последние новости
Sky Club рэпера Macan обыграл GOATS x ALLSTARS, T-Squad победил Blatosphera и Sayonara Boys Club в Media Basket
1сегодня, 20:02
Николай Осипов: «Победитель Суперкубка Медиалиги может сыграть с участником основного этапа Лиги чемпионов»
52 октября, 13:11
70-летний Медведев может сыграть за «Амкал» в Медиалиге против команды блогера Литвина
42 октября, 09:40
Яковлев о возвращении грязного времени в Медиалиге: «Не хочется возвращаться в проффутбол. У нас есть своя ниша»
21 октября, 19:54
Дмитрий Егоров: «Для меня важнее стать проффклубом и участвовать в РПЛ, чем быть медиакомандой и получать просмотры»
329 сентября, 19:28
Смолов – в заявке «БроукБойз» на Кубок Медиалиги
228 сентября, 16:54
Семин о медиакомандах в FONBET Кубке России: «У них есть шанс выиграть Кубок. Зачем их убирать»
327 сентября, 12:58
Экс-форвард «Рубина» Деспотович близок к переходу в 2Drots из Медиалиги
427 сентября, 12:11
Семин про слова Егорова о лимите на плохой футбол: «Хороший футбол, если разыгрывают от вратаря? Даже «Ман Сити» так не играет. Нужно искать проблемы у себя»
627 сентября, 10:13
Экс-хавбек «Урала» Бикфалви в заявке «СиндЕката» на Кубок Медиалиги
126 сентября, 19:31