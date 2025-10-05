0

Lugang Team Гуфа сыграет с командой NILETTO, БК «10» – против команды Мозгова в Media Basket

Расписание 2-го игрового дня Media Basket.

Лига Ставок Media Basket, Gameday 2

5 октября, воскресенье

БК «10» – Rocket Team (команда Тимофея Мозгова). Начало – в 16:45.

Flava – «Качает Россия». Начало – в 17:45.

Hoops – Auf. Начало – в 18:45.

Favela Basket – Flava. Начало – в 20:00.

Funny Dance Crew x NILETTO – Lugang Team (команда Гуфа). Начало – в 21:00.

Auf – Favela Basket. Начало – в 21:45.

Матчи пройдут в Москве в «Международном центре бокса».

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: Никита Внучков
Источник: Лига Ставок Media Basket
Материалы по теме
Feduk выступит на открытии шестого сезона Лига Ставок Media Basket. Турнир стартует 4 октября
29 сентября, 17:17
