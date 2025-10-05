Lugang Team Гуфа сыграет с командой NILETTO, БК «10» – против команды Мозгова в Media Basket
Расписание 2-го игрового дня Media Basket.
Лига Ставок Media Basket, Gameday 2
5 октября, воскресенье
БК «10» – Rocket Team (команда Тимофея Мозгова). Начало – в 16:45.
Flava – «Качает Россия». Начало – в 17:45.
Hoops – Auf. Начало – в 18:45.
Favela Basket – Flava. Начало – в 20:00.
Funny Dance Crew x NILETTO – Lugang Team (команда Гуфа). Начало – в 21:00.
Auf – Favela Basket. Начало – в 21:45.
Матчи пройдут в Москве в «Международном центре бокса».
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Никита Внучков
Источник: Лига Ставок Media Basket
