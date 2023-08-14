Президент 2Drots Некит о целях на Кубок: «Удовлетворительный результат – сыграть с командами РПЛ»
Некит 2Drots рассказал о целях клуба в Фонбет Кубке России.
«Цель на Кубок – пройти как можно дальше. Удовлетворительный результат – сыграть с командами РПЛ.
Первая лига не устроит – их надо обыгрывать», – рассказал президент «дротов» в беседе с корреспондентом Sports.ru Михаилом Грибановым.
2Drots получили путевку в Путь регионов Кубка России как серебряный призер Winline Медиалиги.
В первом раунде клуб обыграл «Сахалин» (2:0), а во втором встретится с «Муромом».
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