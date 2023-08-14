Президент 2Drots Некит о целях на Кубок: «Удовлетворительный результат – сыграть с командами РПЛ»

Некит 2Drots рассказал о целях клуба в Фонбет Кубке России.

«Цель на – пройти как можно дальше. Удовлетворительный результат – сыграть с командами .

Первая лига не устроит – их надо обыгрывать», – рассказал президент «дротов» в беседе с корреспондентом Sports.ru Михаилом Грибановым.

2Drots получили путевку в Путь регионов Кубка России как серебряный призер .

В первом раунде клуб обыграл « » (2:0), а во втором встретится с « ».

«Мажоры», «честный бизнес», «чем вы лучше профи», миллионы в 18: лидер 2Drots отвечает на все вопросы и претензии в большом интервью

Тест: как вы готовы к новому спортивному сезону?