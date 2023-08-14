Президент 2Drots Некит о целях на Кубок: «Удовлетворительный результат – сыграть с командами РПЛ»

Теги премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Первая лига Sports.ru Муром 2Drots ФК «Сахалинец» Winline Медиалига Никита «Персона года» Панасюк Медиафутбол

Некит 2Drots рассказал о целях клуба в Фонбет Кубке России.

«Цель на Кубок – пройти как можно дальше. Удовлетворительный результат – сыграть с командами РПЛ.

Первая лига не устроит – их надо обыгрывать», – рассказал президент «дротов» в беседе с корреспондентом Sports.ru Михаилом Грибановым.

2Drots получили путевку в Путь регионов Кубка России как серебряный призер Winline Медиалиги.

В первом раунде клуб обыграл «Сахалин» (2:0), а во втором встретится с «Муромом».

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2 комментария

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Катя Авейру.
Президент 2drots смешно звучит.
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