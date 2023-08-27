Ромарой о KicksTown: «Они что-то #######, баньку бронировали, а в итоге, со скрипом победили»

Ромарой высказался после непопадания FC Ars в групповой этап Winline Медиалиги.

FC Ars проиграл KicksTown в серии буллиталити в ответной стыковой игре . В первом матче команды сыграли вничью – 3:3. KicksTown одержал победу по сумме двух встреч и вышел в групповой раунд МФЛ-4.

«Пацаны сделали все, что могли. KicksTown слишком много разговаривал, а в итоге – в основное время даже Ars не смогли обыграть. Говорили, что Ars вообще не команда...

Я не знаю, что они говорили, что-то #######, баньку бронировали, в итоге, со скрипом, по пенкам, а ########### так, будто Лигу Чемпионов выиграли. Ладно бы катком прошлись.

Да, с 0:3 отыгрались – молодцы, а здесь 0:0. Не могли забить. Что ########## то? Чек еще показывают. Зачем? Победили бы 5:0, то пожалуйста, флексите, а они еле-еле победили. А они даже не выиграли! Так скажем. Чисто пенки, челлендж затащили.

Коллектив офигенный, очень приятные мужики. Я был в « », « », « », Ars – везде очень приятные коллективы. Реально очень хорошие ребята.

Там вратарь переживает из-за того, что в серии пенальти прыгал не в ту сторону. Он весь матч потащил, потом вытащил пенку, а потом сидит в слезах. Тут нет ребят, которым пофиг. Жаль что они вылетели», – сказал нападающий FC Ars в беседе в корреспондентом Sports.ru Ильей Ковалевым.