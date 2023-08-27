«Чисто Питер» Радимова, Тимощука и Анюкова вышел в основной раунд Медиалиги. Клуб основан 2 месяца назад

Теги Зенит Александр Анюков Владислав Радимов Анатолий Тимощук Павел Погребняк премьер-лига Россия Александр Медведев Winline Медиалига Чисто Питер NikiFilini Медиафутбол

«Чисто Питер» сыграет в групповом этапе Winline Медиалиги.

Медиафутбольная команда из Санкт-Петербурга под руководством Владислава Радимова обыграла NikiFilini в первом стыковом матче (2:0), но уступила в ответном (0:1) и по сумме двух встреч вышла в групповой раунд.

«Чисто Питер» сыграет в группе D с 2Drots, ФК «10», «Дружиной» и ФК «Деньги».

В ответном матче за «ЧП» в стартовом составе вышли Анатолий Тимощук и Александр Анюков. Также за «Чисто Питер» в сезоне могут сыграть Павел Погребняк и гендиректор «Зенита» Александр Медведев

«ЧП» – медиафутбольная команда «Зенита». Клуб был основан в июне 2023-го. Главный тренер – Владислав Радимов, а один из руководителей – сотрудник «Зенита» Илья Балакирев. 

В роликах команды появлялся комик Антон Иванов (Бандерас), также вышел на поле в ответном матче с NikiFilini на минуту чистого времени, а блогер Гена Миллер выходил на поле в двух стыковых матчах.

Недавно тренировку медиакоманды посетил Сергей Семак.

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6 комментариев

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Красная стрела
Решили и медиалигу под себя прогнуть. Ну всё поглощают 🤷‍♂️
+14
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+9
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Oleg Olegov
Жду в составе Геннадия Орлова.
Ну или хотя бы комментатором, чтобы он выговаривал всех этих Некитов, Германов и Мусагалиевых.
+7
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pelod
чисто вытер
+2
-2
0
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андрэ
Ромку Вротенберга пригласить надо ещё
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0
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