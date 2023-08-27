«Чисто Питер» Радимова, Тимощука и Анюкова вышел в основной раунд Медиалиги. Клуб основан 2 месяца назад
«Чисто Питер» сыграет в групповом этапе Winline Медиалиги.
Медиафутбольная команда из Санкт-Петербурга под руководством Владислава Радимова обыграла NikiFilini в первом стыковом матче (2:0), но уступила в ответном (0:1) и по сумме двух встреч вышла в групповой раунд.
«Чисто Питер» сыграет в группе D с 2Drots, ФК «10», «Дружиной» и ФК «Деньги».
В ответном матче за «ЧП» в стартовом составе вышли Анатолий Тимощук и Александр Анюков. Также за «Чисто Питер» в сезоне могут сыграть Павел Погребняк и гендиректор «Зенита» Александр Медведев.
«ЧП» – медиафутбольная команда «Зенита». Клуб был основан в июне 2023-го. Главный тренер – Владислав Радимов, а один из руководителей – сотрудник «Зенита» Илья Балакирев.
В роликах команды появлялся комик Антон Иванов (Бандерас), также вышел на поле в ответном матче с NikiFilini на минуту чистого времени, а блогер Гена Миллер выходил на поле в двух стыковых матчах.
Недавно тренировку медиакоманды посетил Сергей Семак.
Ну или хотя бы комментатором, чтобы он выговаривал всех этих Некитов, Германов и Мусагалиевых.