«Чисто Питер» Радимова, Тимощука и Анюкова вышел в основной раунд Медиалиги. Клуб основан 2 месяца назад

«Чисто Питер» сыграет в групповом этапе Winline Медиалиги.

Медиафутбольная команда из Санкт-Петербурга под руководством обыграла NikiFilini в первом стыковом матче (2:0), но уступила в ответном (0:1) и по сумме двух встреч вышла в групповой раунд.

« » сыграет в группе D с 2Drots, ФК «10», «Дружиной» и ФК «Деньги».

В ответном матче за «ЧП» в стартовом составе вышли и . Также за «Чисто Питер» в сезоне могут сыграть и гендиректор «Зенита» .

«ЧП» – медиафутбольная команда «Зенита». Клуб был основан в июне 2023-го. Главный тренер – Владислав Радимов, а один из руководителей – сотрудник «Зенита» Илья Балакирев.

В роликах команды появлялся комик Антон Иванов (Бандерас), также вышел на поле в ответном матче с NikiFilini на минуту чистого времени, а блогер Гена Миллер выходил на поле в двух стыковых матчах.

Недавно тренировку медиакоманды посетил Сергей Семак.