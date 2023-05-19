Гогниев о профессиональных игроках в Медиалиге: «У меня был прецедент с Глушаковым – это просто не формат»

Теги Спартак Гогниев премьер-лига Россия Денис Глушаков Денис Давыдов Спорт-Экспресс Дмитрий Кобесов Winline Медиалига БроукБойз Медиафутбол

Спартак Гогниев не одобряет совмещение выступлений футболистов в Мир РПЛ и Winline МФЛ.

«Денис Давыдов ушел из «Химок» в аренду в медийный клуб «БроукБойз»? Еще Дима Кобесов сейчас выступает в Медиалиге, отношусь нормально.

У меня был прецедент с Глушаковым – для меня это просто не формат. Есть определенный клуб, в котором ты получаешь деньги, с которым у тебя есть контракт.

Когда ты едешь играть в МФЛ, то должен как минимум учитывать риск получения травмы. Профессиональный футбол – твоя работа, за которую ты получаешь деньги. Если ты профессионал, то надо относиться соответствующе», – сказал бывший главный тренер «Химок».

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6 комментариев

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igls54
Совершенно очевидно, что думает Спартак о Глушакове
+13
-1
+12
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Dmitry_1986
Вообще то он прав. Я не знаю застрахован ли глушаков, но если да, то так профессиональному футболисту делать нельзя
+3
0
+3
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blaugrano
Если ты профессионал - то делаешь приятно инвестору.
+5
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ss_podonok
по размеру не подошёл
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Олимпионик
Кто кому сделал неформат?
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