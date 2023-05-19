Спартак Гогниев не одобряет совмещение выступлений футболистов в Мир РПЛ и Winline МФЛ.

« ушел из «Химок» в аренду в медийный клуб « »? Еще Дима Кобесов сейчас выступает в , отношусь нормально.

У меня был прецедент с – для меня это просто не формат. Есть определенный клуб, в котором ты получаешь деньги, с которым у тебя есть контракт.

Когда ты едешь играть в МФЛ, то должен как минимум учитывать риск получения травмы. Профессиональный футбол – твоя работа, за которую ты получаешь деньги. Если ты профессионал, то надо относиться соответствующе», – сказал бывший главный тренер «Химок».