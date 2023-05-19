Гогниев о профессиональных игроках в Медиалиге: «У меня был прецедент с Глушаковым – это просто не формат»
Спартак Гогниев не одобряет совмещение выступлений футболистов в Мир РПЛ и Winline МФЛ.
«Денис Давыдов ушел из «Химок» в аренду в медийный клуб «БроукБойз»? Еще Дима Кобесов сейчас выступает в Медиалиге, отношусь нормально.
У меня был прецедент с Глушаковым – для меня это просто не формат. Есть определенный клуб, в котором ты получаешь деньги, с которым у тебя есть контракт.
Когда ты едешь играть в МФЛ, то должен как минимум учитывать риск получения травмы. Профессиональный футбол – твоя работа, за которую ты получаешь деньги. Если ты профессионал, то надо относиться соответствующе», – сказал бывший главный тренер «Химок».
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