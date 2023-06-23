Денис Глушаков: «Гогниев продолжил: «В команде останусь или я, или ты». Я говорю: «Да нет проблем!» И поехал играть в футбол в Медиалиге»

Теги Химки Спартак Гогниев премьер-лига Россия Денис Глушаков Winline Медиалига Reality Медиафутбол

Денис Глушаков вспомнил как уехал с матча «Химок» в Мир РПЛ на Winline Медиалигу.

– В игре с «Динамо» тебя заменили в перерыве, и ты поехал на матч Медиалиги. Объясни, что это было?

– После замены не было никаких скандалов. Когда он меня заменил, то пошел от меня. Я это увидел и ушел в раздевалку. Если бы он направлялся ко мне, я бы пожал руку и сел спокойно. Но он ушел, а потом увидел, как я пошел в раздевалку, и начал что-то кричать мне в спину.

Все думали, что я уехал домой, а я спокойно сидел в раздевалке. Он подошел и спросил: «Я тебя заменить не могу?» Я ответил: «Можешь». Гогниев продолжил: «В команде останусь или я, или ты». Я говорю: «Да нет проблем!» И поехал играть в футбол в Медиалиге.

С «Динамо» я провел на поле всего 30 минут, за это время у меня было 100 процентов технико-тактических действий. И пробежал я на ускорениях и рывках больше, чем некоторые игроки за весь матч.

На следующий день спросил у Гогниева: «Почему ты меня заменил? Если есть какие-то вопросы, скажи при команде». Он сказал, что потом объяснит, а сейчас я «увижу видео». Видео мы так и не увидели. Лантратов тогда поддержал, но не конкретно меня, а всю команду.

Мы пропускаем по шесть мячей! Тренер пришел и рассказывал, что мы будем играть в атакующий футбол. Но возле наших ворот 40 моментов, из которых залетает пять-шесть, а у чужих – один полумомент. Так кто играет в атакующий футбол?

Гогниева этим чуть-чуть осадили. Не хочется его поливать, и я этого не делал. Но он говорил, что у меня не было желания. Но это все лукавство и неправда. Он знает, с какими болячками я выходил на поле – хотя бы в матче с «Уралом». И пробегал больше, чем мои коллеги.

Гогниев меня ставил в пример, а после этого взял и заменил. Может, были какие-то закулисные игры, но я эту тему поднимать больше не хочу. Спокойно к этому отношусь. Тема закрыта, – рассказал экс-футболист «Химок».

Напомним, что в матче 15-го тура РПЛ «Химки» – «Динамо» (1:6) Глушаков был заменен на 35-й минуте. В тот же вечер он сыграл в Медиалиге за Reality против «Амкала» (2:4).

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20 комментариев

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Super Bock
Глушак, так щёлкнул бы ему разок, что бы не кукарекал или только старых дедов шугать можешь ?
+18
-2
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Анюточка Колыханова
не в защиту Глушакову, а Гогниев адекватно ввёл себя в Химках?
+9
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Jeicob Harlon
ходячая проблема для своего клуба (не важно в каком )
+10
-4
+6
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Этот Райола хочет денег
Ему уже пора выступать на телеканале Домашний. Там тоже обитают забытые известные люди, и его никто не смотрит
+6
-2
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TheCreator
Ответ Анюточка Колыханова
не в защиту Глушакову, а Гогниев адекватно ввёл себя в Химках?
Не в защиту Гогниева, а Глушаков вел себя адекватно хоть в одном клубе?)
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Доктор Верховцев
История из жизни жаб и гадюк, кажется.
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velvetdust2008
Ответ TheCreator
Не в защиту Гогниева, а Глушаков вел себя адекватно хоть в одном клубе?)
Его в двух разных московских топ-клубах команда выбирала капитаном. Вероятно, вёл, и довольно часто
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Доктор Верховцев
Ответ Амин Чич
Вроде бы Глушак ов, а шуму от него постоянно.....
Дык дырявый же.
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БУРЧАЛКИН
В итоге оба слились
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Злобный Конь
Рианчо был прав насчёт этого.
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Доктор Верховцев
Уже и Химок нет в РПЛ, а в новостях всё равно всплывают. Доколе?
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Аморалинни
"100 процентов технико-тактических действий"
Да это же пятёорка
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Павел Колесников
Глушаков на «ты» с Гогниевым общался? Возраст, опыт, но субординация-то все равно должна соблюдаться. Пример надо подавать молодежи
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Денис Давыдов
Ответ Jeicob Harlon
ходячая проблема для своего клуба (не важно в каком )
Нн легко отделался
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Амин Чич
Вроде бы Глушак ов, а шуму от него постоянно.....
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Фан КриРо7
Денис, поставь ему дизлайк в инсте
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feelthedroom@mail.ru
Ответ Анюточка Колыханова
не в защиту Глушакову, а Гогниев адекватно ввёл себя в Химках?
Не в защиту Глушакову, так а где он себя вел адекватно? Я понимаю горячий нрав и все дела, но это полнейший неадекват
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