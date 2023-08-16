Идову о медиафутболе: «Недавно смотрел полуфиналы и финалы 2Drots. Неплохой уровень»

Теги Амкар Химки Брайан Идову Амкал 2Drots Winline Медиалига Медиафутбол

Брайн Идову рассказал об отношении к Winline Медиалиге.

– Следишь за Медиалигой?

– Следил чуть-чуть, очень мало. Саня Долгов (ныне форвард «Факела», – Sports) очень много следил за Медиалигой. Как раз я был у него в номере, он смотрел матч 2Drots. Полуфинал первого сезона – это был первый раз, когда я вообще увидел, что такое Медиалига

Я знал о 2Drots и до этого по их ютуб-каналу. И про «Амкал» знал, но не следил. После просмотра того матча, стал больше следить.

– А не сложно тебе, как профику, смотреть медиафутбол? Не скучно? Не медленно? Больше пяти минут можешь посмотреть?

– Я целые матчи смотрел. Как раз недавно смотрел на юутбе полуфиналы и финалы 2Drots. Это неплохой уровень. В принципе, было интересно, – рассказал экс-защитник «Амкара», «Локомотвива» и «Химок» Идову.

4 комментария

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Пушка_Кутепова
Потому что это твой реальный уровень, вообще не тянул в локо
+2
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+2
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Vir_Cotto
Идову сейчас свободный агент?
0
0
0
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