Идову о медиафутболе: «Недавно смотрел полуфиналы и финалы 2Drots. Неплохой уровень»

Брайн Идову рассказал об отношении к Winline Медиалиге.

– Следишь за Медиалигой?

– Следил чуть-чуть, очень мало. Саня Долгов (ныне форвард «Факела», – Sports) очень много следил за Медиалигой. Как раз я был у него в номере, он смотрел матч 2Drots. Полуфинал первого сезона – это был первый раз, когда я вообще увидел, что такое .

Я знал о 2Drots и до этого по их ютуб-каналу. И про « » знал, но не следил. После просмотра того матча, стал больше следить.

– А не сложно тебе, как профику, смотреть медиафутбол? Не скучно? Не медленно? Больше пяти минут можешь посмотреть?

– Я целые матчи смотрел. Как раз недавно смотрел на юутбе полуфиналы и финалы 2Drots. Это неплохой уровень. В принципе, было интересно, – рассказал экс-защитник « », «Локомотвива» и «Химок» .