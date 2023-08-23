Президент 2Drots Некит убегал от толпы фанатов, выскочивших на поле после победы в Муроме
Фанаты выбежали на поле после матча «Муром» – 2Drots.
Медиафутбольная команда одержала победу в Муроме над местным клубом во 2-м раунде Фонбет Кубка России (3:1).
Сразу после финального свистка на поле вышла толпа болельщиков.
Президент 2Drots Некит был вынужден убегать от фанатов в подтрибунное помещение.
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