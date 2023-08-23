Президент 2Drots Некит убегал от толпы фанатов, выскочивших на поле после победы в Муроме

Теги ФОНБЕТ Кубок России болельщики Муром 2Drots Никита «Персона года» Панасюк Медиафутбол

Фанаты выбежали на поле после матча «Муром» – 2Drots.

Медиафутбольная команда одержала победу в Муроме над местным клубом во 2-м раунде Фонбет Кубка России (3:1).

Сразу после финального свистка на поле вышла толпа болельщиков.

Президент 2Drots Некит был вынужден убегать от фанатов в подтрибунное помещение.

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14 комментариев

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Aleksandr Dubovik
Президент футбольного клуба- Некит 🤦🏻‍♂️
+19
-2
+17
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damondiamond
не доверяет школьникам
+11
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+11
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Мистер Уайт
Неправильный заголовок. Надо было так: "Президент спасался бегством от разъярённой толпы".
+11
-1
+10
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WelcomeBackPURE
На видео он просто бежит, а рядом 5 школьников бегут рядом ….
+5
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+5
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Glukinho
Ответ Aleksandr Dubovik
Президент футбольного клуба- Некит 🤦🏻‍♂️
презик футбика - некит
+5
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+5
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Новый тренер ФК Спартак
вхах это те тысячи болельщиков???))) А родители вообще знают куда их дети ходят?))) ахах
+3
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+3
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Глиномес
А в чем проблема вообще понять не могу
Люди играют, выигрывают
Если бездари из Мурома даже медиафутбол обыграть не могут, это их проблемы
+3
-2
+1
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Spaten
В заповедных и дремучих страшных Муромских лесах всяка нечисть бродит тучей и в проезжих сеет страх))
+1
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.ru
надеюсь успел добежать до берега Оки... и спастись в, по счастливой случайности, причаленной там лодке
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flash166
Саввиди- выбегает на поле с пистолетом , наводит кипишь.
Некит- убегает от школоты, завтра еще 10 репортажей на матч тв
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Честный контроль
С колами и цепями. Вот это по нашему.
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Кузя Гитарист
Ответ Мистер Уайт
Неправильный заголовок. Надо было так: "Президент спасался бегством от разъярённой толпы".
😂👍
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Кирилл Андреевич
Ответ Aleksandr Dubovik
Президент футбольного клуба- Некит 🤦🏻‍♂️
Этот гондон оскорбил соперника перед матчем когда в круге стоял,. Кдк на его нет!
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Сasual
Ответ Глиномес
А в чем проблема вообще понять не могу Люди играют, выигрывают Если бездари из Мурома даже медиафутбол обыграть не могут, это их проблемы
На таких хейтерах в комментах все и держится) пускай больше пишут
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