Хавбек 2Drots Ослоновский – Радимову: «Про культуру и этику слышать от вас – парадокс. Все еще увидят настоящего Радимова»

Владислав Ослоновский отреагировал на слова Владислава Радимова.

Радимов сегодня мощно высказался про Ослоновского: «У него медаль за победу в Медиалиге, у меня – золото ЧР и победа в Кубке УЕФА».

Спор между 2Drots, за который играет Ослоновский, и «Чисто Питер» Радимова начался в середине августа после заявления президента «дротов» Некита о том, что игра с «ЧП» его команде интересна только в том случае, если она пройдет на «Газпром Арене».

«Николаевич, безумно приятен ваш ответ. Надеюсь, вы его писали сами. То, что вы меня ставите рядом с собой и еще проводите какие-то сравнения, – просто безумие!

Но все же меня удивляет: при чем тут вообще моя футбольная карьера и ваша? Судя по ощущениям, вам явно хотелось себя превозвысить и прорекламировать. Я своей карьеры не стыжусь, хоть она и не получилась такой яркой.

Не сложилось там, а здесь получается: я выиграл все турниры, которые можно было выиграть. И я могу себе позволить в этом комьюнити ответить и дать отпор любому человеку, который публично нелицеприятно высказывается и говорит странные вещи, касающиеся моей команды.

Важно отметить, что в медиафутболе вы оказались по той же причине, что и большинство футболистов. Все разумные люди из футбольного мира это знают. Вы тоже должны это прекрасно понимать.

А на «звездных» правах принижать успехи других, решать, кому на каком стадионе можно или нельзя играть, кого-то называть здесь «никем» и думать, что вам никто не скажет в ответ ни слова – забудьте, вам отвечать здесь будут просто все. Скоро вы о себе много интересного узнаете и услышите, поверьте.

И ваших игроков никто не оскорблял. Со многими из тех, кто играет у вас, я хорошо знаком! А «3 червя» – это просто выражение из футбольного сленга, которое знает каждый футболист России.

Последнее: про культуру и этику слышать от вас – парадоксальное явление. Я уверен, вы еще проявите себя здесь, все увидят настоящего Радимова, которого знает все старшее поколение», – написал хавбек 2Drots.

Радимов – главный тренер команды «Чисто Питер». Это медиафутбольный клуб из Санкт-Петербурга, участник стыковых матчей за попадание в четвертый сезон Winline Медиалиги.