Хавбек 2Drots Ослоновский – Радимову: «Про культуру и этику слышать от вас – парадокс. Все еще увидят настоящего Радимова»

Теги Владислав Радимов «Слон» Владислав Ослоновский 2Drots Winline Медиалига Чисто Питер Медиафутбол

Владислав Ослоновский отреагировал на слова Владислава Радимова.

Радимов сегодня мощно высказался про Ослоновского: «У него медаль за победу в Медиалиге, у меня – золото ЧР и победа в Кубке УЕФА».

Спор между 2Drots, за который играет Ослоновский, и «Чисто Питер» Радимова начался в середине августа после заявления президента «дротов» Некита о том, что игра с «ЧП» его команде интересна только в том случае, если она пройдет на «Газпром Арене».

«Николаевич, безумно приятен ваш ответ. Надеюсь, вы его писали сами. То, что вы меня ставите рядом с собой и еще проводите какие-то сравнения, – просто безумие!

Но все же меня удивляет: при чем тут вообще моя футбольная карьера и ваша? Судя по ощущениям, вам явно хотелось себя превозвысить и прорекламировать. Я своей карьеры не стыжусь, хоть она и не получилась такой яркой.

Не сложилось там, а здесь получается: я выиграл все турниры, которые можно было выиграть. И я могу себе позволить в этом комьюнити ответить и дать отпор любому человеку, который публично нелицеприятно высказывается и говорит странные вещи, касающиеся моей команды.

Важно отметить, что в медиафутболе вы оказались по той же причине, что и большинство футболистов. Все разумные люди из футбольного мира это знают. Вы тоже должны это прекрасно понимать.

А на «звездных» правах принижать успехи других, решать, кому на каком стадионе можно или нельзя играть, кого-то называть здесь «никем» и думать, что вам никто не скажет в ответ ни слова – забудьте, вам отвечать здесь будут просто все. Скоро вы о себе много интересного узнаете и услышите, поверьте.

И ваших игроков никто не оскорблял. Со многими из тех, кто играет у вас, я хорошо знаком! А «3 червя» – это просто выражение из футбольного сленга, которое знает каждый футболист России.

Последнее: про культуру и этику слышать от вас – парадоксальное явление. Я уверен, вы еще проявите себя здесь, все увидят настоящего Радимова, которого знает все старшее поколение», – написал хавбек 2Drots.

Радимов – главный тренер команды «Чисто Питер». Это медиафутбольный клуб из Санкт-Петербурга, участник стыковых матчей за попадание в четвертый сезон Winline Медиалиги.

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11 комментариев

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Bobby Shmonka
уберите этот высратый медиафутбол из футбольной ленты.
+41
-5
+36
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Никита Румянцев
Добавьте уже возможность скрывать новости по тегам.
Не хочу я читать новости про этот футбол для немощей, которые не смогли заиграть на уровне, хотя бы, Спартака
+19
-2
+17
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ЛеваяНогаХалка
Уберите это говно из новостей
+15
-2
+13
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lovkac
Я в 10 классе выигрывал районный чемпионат среди школ по футболу. Внимание вопрос, имею ли я право ходить к стадионам этих школ и докапываться до людей?
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Chuha-Motibg
Какой же мерзкий персонаж. Надо постоянно унижать этих «футболистов» уровня второй лиги.
+3
0
+3
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Pok_Toholo
Прям читается между строк: "смотрите какой я адекватный и правильный пацан, напишите мне массу приятных комментариев, а Радимова облейте грязью"
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Илья 3:16
у всех палец автоматически сюда нажимает ? в чем проблема пролистать новость и все , а не жаловаться
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Сергей Хиславский
>могу себе позволить в этом комьюнити ответить и дать отпор любому человеку, который публично нелицеприятно высказывается и говорит странные вещи, касающиеся моей команды

>> ваших игроков никто не оскорблял. Со многими из тех, кто играет у вас, я хорошо знаком! А «3 червя» – это просто выражение

что эта "Моська" себе позволяет?
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Spaten
Как же он обрадовался, что Радим ему ответил
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Антон Ивонов
«3 червя» – это просто выражение из футбольного сленга, которое знает каждый футболист России
==
охренеть у осла фантазии...
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