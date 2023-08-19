Спортивный директор DMedia Станислав Драгун: «Если не пройдем стыки в Медиалигу, то продолжим свой путь и будем приглашать топов медиафутбола в Минск»

Теги Станислав Драгун Амкал Winline Медиалига БроукБойз Уралец FC DMedia Медиафутбол

Станислав Драгун рассказал, что будет делать DMedia, если не попадет в Медиалигу.

«Как пришла идея создать DMedia? Созрела идея, когда к нам «Амкал» приезжал. Мы увидели, каким спросом пользуется медиафутбол у молодежи. Решили, что в Беларуси должна быть такая команда, которая будет популяризировать футбол через медиа.

Мы хотим привозить сюда топов медиафутбола. Очень много зрителей пришло на игру с «БроукБойз», хотя мы собрали команду совсем недавно.

Что будем делать, если не пройдем стыки в МФЛ? Мы продолжим свой путь. Нам важно попробовать медиафутбол на вкус, хоть и через стыковые матчи.

Если не пройдем, то все равно будет стараться приглашать другие команды в Минск. Безусловно, стыки будут тяжелые. В игре с «Броуками» у нас не было 4 основных игроков», – рассказал Драгун в интервью корреспонденту Sports.ru Ивану Матвееву.

DMedia сыграет против «Уральца» в стыковых матчах за попадание в групповой этап четвертого сезона Winline Медиалиги.

Первый матч состоится 20 августа в Москве на стадионе «Москвич». Начало матча – 18:00 (мск).

«Чисто Питер» сыграет с Nikifilini, DMedia – с «Уральцем» на «Москвиче» в первых стыках за выход в 4-й сезон Медиалиги

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