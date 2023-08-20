Руководитель «Чисто Питер» Балакирев: «Хотели бы принять 2Drots или «Амкал» на «Газпром Арене», но после их слов уже не хочется»
Руководитель «Чисто Питер» Илья Балакирев оценил шансы клуба сыграть на «Газпром Арене».
На прошлой неделе президент 2Drots Некит заявил, что игра с «Чисто Питер» его команде интересна только в том случае, если она пройдет на стадионе «Зенита».
«Матч на «Газпром Арене» – мечта, к которой мы очень хотим прийти. Понятно, что при этом возникнут сложности. На данном этапе у нас нет планов сыграть на «Газпром Арене», потому что мы еще не в сезоне. Это наша мечта, но наш домашний стадион – не «Газпром Арена».
Это самый большой стадион страны. Мы еще в прошлом году хотели организовать на нем финал Медиалиги и уже тогда понимали, что это потребует гораздо больше инвестиций, чем любой другой стадион.
Давайте пройдем стыковые матчи, посмотрим календарь, а там видно будет. Хотели бы сыграть с грандом, например, с 2Drots или «Амкалом», но после того, что они сказали, уже не хочется», – отметил Балакирев в интервью корреспонденту Sports.ru Степану Кашинцеву.
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